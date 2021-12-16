beanfun!「漫畫星」登場　條漫、頁漫免費暢看到飽

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橘子集團董事長劉柏園表示，台灣原創內容愈來愈蓬勃發展，彷彿一種能量持續引爆中，且這還只是開頭，因此期盼透過「漫畫星」與「文學星」，培植台灣原創產業。劉柏園也提到，在創作戰場面對全球性競爭，應該要有台灣平台加入，推廣台灣的原創內容。
橘子集團未來三年內將挹注5億資金，第一步會攜手遊戲、出版、影視、音樂、Podcast 與 VTuber六大內容產業，跨域推出7部原創作品，2022年年底前，「漫畫星」與「文學星」合計將推出超過50部原創作品，並收錄數千部轉載授權作品，再結合旗下電商、支付、遊戲等資源，成為最支持台灣原創者的平台。
「漫畫星」分為網頁版及App版，便於在電腦、手機、平板等多裝置上使用，並支援如同紙本漫畫書、左右翻的翻頁漫畫，以及近幾年因應行動裝置觀看而興起的長條漫畫兩種形式。
首波籌備的7部跨域原創作品，包括橘子開發中的自製手遊《便利商店口袋版》漫改版，與好好影業聯手的恐怖驚悚作品《24不思議》，YK樂團的創作樂曲故事則轉化成音樂小說，Podcast節目《偷聽史多利》也推出改編作品，並將《瀕臨絕種團》VTuber 推出形象獨家漫畫。
今（16）日發表首日已同步上線12部轉載作品，在農曆新年期間可增加到30至50部，預計「漫畫星」之後每年推出至少20部原創作品，含轉載共製等預計近百部；加上「文學星」年度預估將有30部原創新作上線，也將再收錄千部以上的轉載作品。