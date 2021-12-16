太慘！峇里島受新冠疫情打擊 2021年「僅45名旅客」造訪
國際觀光勝地峇里島能否順利重新開放，一直以民宿、餐廳、觀光旅遊賴以維生的業者和居民們所關注的焦點，過去印尼峇里島的國際旅客數量屢破百萬，一場疫情卻徹底改變了這種盛況。根據報導，2021年統計下來，受國際機場關閉、邊境管制等因素影響，峇里島整年的國外觀光客竟只剩45人。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-16 17:10:33
新冠疫情肆虐全球觀光旅遊業，過去連續第二年成為亞洲最佳旅遊目的地榜首的峇里島自然難逃其害。根據《CNN》報導，峇里島2019年的國際旅客突破620萬人次，然而受疫情影響，印尼政府祭出嚴格的邊境管制措施，2020年國際觀光客一度銳減84％，僅剩105萬人次，2021年採取關閉機場和更謹慎的防疫落地隔離政策，一整年下來國際觀光客更是一口氣落到只剩下45人。
由於島上的伍拉賴（Ngurah Rai）國際機場幾乎整年都禁止國際航班，直到10月中旬，印尼政府才正式公告峇里島國際機場開放遊客入境，過去這45名國際遊客幾乎都是通過私人遊艇而來，目前國際航班雖然開放了，但只有國內航班進出峇里島上的機場，且主要來自於印尼首都雅加達。
峇里島旅遊部門負責人坦言，「這是我們有史以來接待外國遊客人數最少的一次」，峇里島飯店餐旅協會負責人也稱，由於外國遊客要進入峇里島需要配合嚴格的入境要求，「很難期待國外遊客會來峇里島」，但也表示對國內旅遊業的回歸抱持希望，並指出目前峇里島飯店入住率約為35%。
如今國際觀光客若想前往峇里島，必須搭乘轉程航班，因為目前沒有任何直飛抵達峇里島機場的航班，而想入境峇里島就必須持有「旅行簽證」，但旅行簽證又只發給中、日、法國、印等19個國家，加上持旅行簽證的外國公民只能從鄰近新加坡的巴淡島機場或峇里島機場入境，在沒有直飛抵達的航班下，只好花費300美元購買「商務簽證」，並配合印尼政府於11月29日起，延長所有入境旅客的隔離天數為7天的防疫要求。