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名家論壇》黎榮章／蔡英文政府的歷史定位剩下網軍治國？

▲民進黨立委高嘉瑜驚爆遭男友毆打，後續竟衍生出網軍攻防爭議。(圖／ＮＯＷｎews資料照)
▲民進黨立委高嘉瑜驚爆遭男友毆打，後續竟衍生出網軍攻防爭議。(圖／ＮＯＷｎews資料照)

文/黎榮章

2021-12-16 17:13:26

民進黨立委高嘉瑜驚爆遭男友毆打，後續竟衍生出網軍攻防爭議，高嘉瑜男友遭指發動網軍帶風向洗白，還牽連網路名人台獨機關槍、多個知名的PTT帳號，國民黨痛批「網軍治國」、「民進黨成網軍蟑螂窩」，民眾黨主席柯文哲更發起「一人一信寄到行政院」活動呼籲院長蘇貞昌清查此事。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察2021年內有關網軍的網路討論，可發現兩個明顯的聲量高峰，分別是5月中旬和最近，5月中旬爆發的是親綠媒體人林瑋豐被控在PTT自導自演，當週聲量約5萬則，最近當然就是高嘉瑜案延伸出的網軍案外案，聲量連燒兩週，分別有7.5萬則和10.5萬則。值得一提的是，從聲量折線圖也可看到，近來這次網軍事件聲量不僅是林瑋豐事件的三倍，而且在短時間內就衝上高峰，這說明民進黨過去「養網軍」的形象已經在民眾心中累積疊加，才能醞釀出這次的討論爆發動能。

▲「網軍」：近一年網路聲量走勢圖（圖／Quickseek提供）
▲「網軍」：近一年網路聲量走勢圖（圖／Quickseek提供）
民進黨與網軍之間的連結，也可以從網友們提到民進黨時常使用的詞彙加以說明，監測社群平台中有關民進黨的負面聲量文章，並進行相關詞彙的關連性分析，可發現網軍相關詞彙和民進黨關聯性相當高，包括「認知作戰」的關聯性有0.2、「護航」（意指動用網軍護航政府政策、為執政黨背書，關聯性0.19）、「大內宣」（0.17）、「側翼」（0.16）、「帶風向」（0.14）等。

民進黨一直以來的網路操作都較國民黨嫻熟，他們也充分發揮這股優勢，打贏2016大選、扭轉2018劣勢贏得2020連任，但水能載舟亦能覆舟，民進黨倚仗的網路優勢，從網友們討論民進黨所使用的詞彙可以發現，民進黨已被貼上「網軍治國」標籤，深植人心，恐已揮之不去。

▲民進黨：社群平台負面熱門詞彙　關聯性分析（圖／Quickseek提供）
▲民進黨：社群平台負面熱門詞彙　關聯性分析（圖／Quickseek提供）
若進一步監測社群平台有關民進黨的負面聲量話題，並進行主題分類，發現「網軍治國」的話題聲量第一，聲量達負面話題整體的24％，甚至超越今年上半年的「疫苗採購」（22％）、「高端疫苗」（5％），或下半年的主旋律「公投案」（19％），也比其他重大公安事故「太魯閣事故」（2％）、「城中城大火」（2％）高。

由此可發現，即便我國今年因本土疫情大爆發，讓民進黨受到不少輿論攻擊，但最令人不滿的，是民進黨執政以來，在許多重大、具爭議的公共議題上，屢屢透過網軍製造利己言論，長期下來，令人反感的程度甚至超越因施政不力而引發的不滿聲浪。

▲民進黨：社群平台負面聲量話題　類聚分析（圖／Quickseek提供）
▲民進黨：社群平台負面聲量話題　類聚分析（圖／Quickseek提供）
民進黨素來擅長輿論操作，在網路上屢屢創造話題，或緊跟網路熱門時事，都很能吸引網路族群的注意。例如疫情期間，民進黨串連民間社會，發起醫護加油、形塑團結抗疫形象，或者7月大玩東京奧運梗，與全民一同瘋台灣隊，都為台灣帶來正能量。然而，若長期倚仗網路優勢，豢養暗黑網軍打擊政敵、謀取政治利益，將台灣社會變成一言堂，置民意於不顧而不知收斂，那麼蔡英文執政的歷史定位，恐怕僅剩網軍治國，實在不可不慎。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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