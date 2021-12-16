名家論壇》黎榮章／蔡英文政府的歷史定位剩下網軍治國？

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民進黨與網軍之間的連結，也可以從網友們提到民進黨時常使用的詞彙加以說明，監測社群平台中有關民進黨的負面聲量文章，並進行相關詞彙的關連性分析，可發現網軍相關詞彙和民進黨關聯性相當高，包括「認知作戰」的關聯性有0.2、「護航」（意指動用網軍護航政府政策、為執政黨背書，關聯性0.19）、「大內宣」（0.17）、「側翼」（0.16）、「帶風向」（0.14）等。
民進黨一直以來的網路操作都較國民黨嫻熟，他們也充分發揮這股優勢，打贏2016大選、扭轉2018劣勢贏得2020連任，但水能載舟亦能覆舟，民進黨倚仗的網路優勢，從網友們討論民進黨所使用的詞彙可以發現，民進黨已被貼上「網軍治國」標籤，深植人心，恐已揮之不去。
若進一步監測社群平台有關民進黨的負面聲量話題，並進行主題分類，發現「網軍治國」的話題聲量第一，聲量達負面話題整體的24％，甚至超越今年上半年的「疫苗採購」（22％）、「高端疫苗」（5％），或下半年的主旋律「公投案」（19％），也比其他重大公安事故「太魯閣事故」（2％）、「城中城大火」（2％）高。
由此可發現，即便我國今年因本土疫情大爆發，讓民進黨受到不少輿論攻擊，但最令人不滿的，是民進黨執政以來，在許多重大、具爭議的公共議題上，屢屢透過網軍製造利己言論，長期下來，令人反感的程度甚至超越因施政不力而引發的不滿聲浪。
民進黨素來擅長輿論操作，在網路上屢屢創造話題，或緊跟網路熱門時事，都很能吸引網路族群的注意。例如疫情期間，民進黨串連民間社會，發起醫護加油、形塑團結抗疫形象，或者7月大玩東京奧運梗，與全民一同瘋台灣隊，都為台灣帶來正能量。然而，若長期倚仗網路優勢，豢養暗黑網軍打擊政敵、謀取政治利益，將台灣社會變成一言堂，置民意於不顧而不知收斂，那麼蔡英文執政的歷史定位，恐怕僅剩網軍治國，實在不可不慎。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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