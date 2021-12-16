明起高雄國際旅展！菲律賓攤位超吸睛

《四方報》報導，菲律賓觀光部持續推廣「更多歡樂盡在菲律賓」的主題觀光展，即將於12月17日在高雄國際旅展登場。隨著全球各國陸續開始試行國境開放，旅客們對出發的日子相當期待，邀請摩拳擦掌的旅人們加入今年度最後一檔的歡樂旅遊展強檔。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-16 17:18:37｜2021-12-16 17:19:53
展攤內輪流播放精彩的旅遊亮點影片，搭配以「MoreFunAwaits歡樂待續」概念設計的遊樂場，彈珠檯、益智拼圖與限時營業的快閃菲律賓雜貨店Sari Sari Store等多場互動遊戲輪流接力進行，本週末相約高雄展覽館A5攤位，合力串聯為期四天的歡樂陣線。
2021高雄國際旅展匯集海內外機構、公私部門近320攤鎮祭出最殺優惠，是南台灣最大檔次，民眾年節、寒假規畫旅遊，可撿好康。高市旅行公會表示，因應疫情可能產生的變化，旅展推出的國旅優惠專案都可延用到明年。此外春節將至，旅展現場設有伴手禮區，凡購票入場民眾就有機會抽中iphone13 手機、國內機票、知名飯店住宿券及多項精品禮品，還有滿額刮刮禮，旅展期間全館消費滿1000元即有機會刮中國內機票、住宿券和精美禮品等多重好禮。