▲ Gogoro 打造互動科技「聖誕能量樹」號召車主做公益！

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Gogoro「騎心交換 點亮世界」活動任務包含：任務一，於 12 月 17 日至 12 月 25 日期間，PBGN 車主只要在全台的GoStation 進行電池交換即可一同響應「 222 萬顆電池交換」目標，將暖心轉化成愛心，送愛至非洲；任務二，於 12 月 17 日至 12 月 26 日期間，Gogoro 特別選在熱鬧的信義區 ATT 4 Fun 前廣場打造全台唯一一座最聰明的大型互動式「Gogoro 聖誕能量樹」，並為每位車主準備了「你的專屬時刻」互動燈光秀，車主將電池放入聖誕能量樹中的GoStation 時，整棵數位聖誕樹將會依車主的愛車車色進行專屬的燈光秀，聖誕樹也會同步顯示車主在 2021 年的行駛里程、總換電次數和減碳量等個人化資訊，讓車主點亮熱鬧的台北街頭；同時，為感謝熱情參與任務的 PBGN 車主，只要於活動期間內完成全台任一 GoStation 的電池交換和台北聖誕能量樹的電池交換，就能獲得兩款對應的聖誕限定徽章。
能量騎聚 聖誕動員 號召志工車主騎心送暖
Gogoro 也號召PBGN 車主於 12 月 25 日聖誕節當天一同組成「騎心送暖車隊」，參與舊鞋救命協會的志工活動，前往伯利恆倉庫進行舊鞋整理。除了彙整大家的暖心外，參與活動的車主們也將一起彩繪 Gogoro 專屬貨櫃，此貨櫃將裝滿物資運送至非洲國家烏干達。不僅如此，承襲環保永續的初心，這項公益活動除了讓非洲當地孩童有鞋可穿之外，彩繪完成的 Gogoro 貨櫃也將改裝成為孩子們最堅固、能遮風避雨的學習教室，為非洲小朋友帶來改變未來的美好禮物。
這項公益活動需要許多志同道合的夥伴一起加入，因此 Gogoro 同步開始募集志工，希望有志一同的朋友共同在 12 月25 日聖誕節這天一起加入舊鞋物資整理行列，報名成功者將獲得活動主題限定版的品牌好禮。報名活動詳情請洽活動官網：https://www.gogoro.com/tw/event/swapandgift
Gogoro 聖誕能量樹開放時段：12/17 (五) ~ 12/26 (日) 12:00 - 22:00（12/24 聖誕夜加碼延長至 24:00）