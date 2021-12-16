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提供 17~21 吋選擇！普利司通旗艦性能胎 POTENZA Sport 登場

▲ 提供 17~21 吋選擇！普利司通旗艦性能胎 POTENZA Sport 登場
▲ 提供 17~21 吋選擇！普利司通旗艦性能胎 POTENZA Sport 登場

2GameSome - 有車賞

2021-12-16 17:25:00

普利司通今天推出全新旗艦 POTENZA 系列性能胎─POTENZA Sport。POTENZA Sport 導入最先進的製程技術，承襲並強化 POTENZA 系列輪胎的關鍵性能，擁有出色的過彎與直線穩定性，不論在乾濕路面都能為駕駛帶來絕佳的操控體驗。

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POTENZA Sport 在胎紋設計、膠料配方及胎體結構上採用多項先進技術。創新的 3D 胎紋設計，幫助提升花紋塊剛性、改善且增加制動與耐磨性；胎面膠料除了進行配方優化，還進一步採用了革新橡膠混練技​​術，提升輪胎的乾濕地性能，並可將輪胎於高速行駛時的穩定性提升到最高極限；產品更加入運動性能胎面設計，提高穩定性與過彎性能，同時將滾動阻力最佳化。

普利司通於 POTENZA Sport 開發階段，透過虛擬輪胎開發技術，無需經過生產與測試，即可準確預測輪胎性能。這項關鍵技術帶來多項革新─因所需資源減少而更加環保，並縮短了開發流程，加速上市時程。

「POTENZA Sport 將高性能輪胎產品標準拉升新高境界，更代表著為極致旅程而生的精神」台灣普利司通總經理 石井聡人表示：「運用我們豐富的先進輪胎技術與創新開發經驗，POTENZA Sport 完美釋放車輛的極致性能，同時搭載優異的操控穩定性，實現向極限挑戰的駕馭快感。」

受到矚目的 POTENZA Sport 更是各大知名汽車品牌的原裝配胎，包括 10 月甫上市的超級跑車瑪莎拉蒂 MC20、藍寶堅尼 Huracán STO，以及 BMW 8 系列等。同時，POTENZA Sport 的極致表現在德國權威汽車雜誌《AutoBild》2021 年性能輪胎評測中獲得最佳評價*1，尤其在整體乾濕地表現贏得最佳測試成績，並獲評為“典範”的高度讚譽。此款頂級性能胎提供 70 個 17 至 21 吋的規格選擇，適用於各種高級運動轎車、SUV 以及高性能跑車，POTENZA Sport 皆能提供優異的操控性能，滿足高性能輪胎需求及乘車安全。

為迎接即將到來的新年假期，台灣普利司通於 2021/12/16 至 2022/1/31 推出「為極致旅程而生 買輪胎抽 BMW」限時優惠，活動期間內於全台普利司通輪胎館購買 4 條 16 吋以上轎車/休旅車胎，並至活動網站登錄，除了可獲得 300 元 7-11 電子禮券，還有機會抽中 BMW 等價值上看 300 萬好禮。同時為慶祝新品 POTENZA Sport 上市，並回饋消費者，若購買新品輪胎，除享有上述優惠，還有機會抽到 iPhone13 pro，絕佳機會，不容錯過！詳情請見活動網站https://lihi1.com/1KbA8

註*1：Potenza Sport在《AutoBild》2021 年性能胎詳細評比結果可參考 https://reurl.cc/gzOlqX

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