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巷仔內／蘇揆若要為公投負責　時間點可能在過年前後

▲若公投結果慘敗，民進黨會考量還有1月9日的補選，不會讓行政院長蘇貞昌立刻辭職。（資料圖／記者呂炯昌攝）
▲若公投結果慘敗，民進黨會考量還有1月9日的補選，不會讓行政院長蘇貞昌立刻辭職。（資料圖／記者呂炯昌攝）

記者王敏旭／特稿

2021-12-16 17:38:22

四大公投週六即將投票，行政院長蘇貞昌是否受到公投結果影響？其實翻開接下來的戰場，公投結束後還有明年1月9日中二立委補選、林昶佐罷免案，以及明年年底地方大選，且立法院仍在持續審查預算，除非民進黨公投全輸，又無法保住立委補選、林昶佐罷免案，在民意壓力下才有可能在過年前後有內閣總辭問題，否則持平狀況下，蘇應能一路做到明年底地方大選後。

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公投是對政府政策的表決，政務官亦即部長、內閣，要對政策負責。府院高層定調公投跟內閣去留無關，除了是專注於政策討論外，也是避免2018年「不爽民進黨」的氣氛再起，造成公投全輸。

公投開票後，若呈現「四個同意」，等於對政府政策的全盤否決，屆時國民黨可能會喊出「蔡英文道歉」、「內閣改組」，民進黨當然不可能順國民黨的意，且目前立法院仍在審預算，若當晚宣布總辭，新閣揆還要重新進行施政報告、送審預算，接著還有補選、罷免案，民進黨不可能讓中央亂成一團。

民進黨喊出公投跟內閣去留無關，也是讓未來若公投結果不理想，可以再針對公投結果修正即可，就像是2018年同婚公投最後以立專法方式進行。最差狀況就公投全輸、補選、罷免案也都失守，民進黨才有可能面對民意的壓力，在過年春節前後改組內閣。

不過民進黨也不是沒有樂觀本錢，近期府、院、黨積極宣講，再加上國民黨的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕沒有明確表態。而公投回歸到藍綠基本盤，民進黨持續在南部催票，國民黨卻要面對同意票需超過495萬票的門檻，起初民進黨認定4項公投全輸，現在卻有機會挑戰2好2壞。

民進黨若在公投拿下持平表現，也代表政府施政獲得過半肯定，再加上若中二補選、林昶佐罷免案都守下，蘇貞昌的行政院長位置，也有可能做到2022年底地方大選，倘若地方大選民進黨敗選，屆時蘇再辭去內閣就好，也不會因為年初換閣揆，還要再因為地方大選折損閣揆。

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