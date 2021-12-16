巷仔內／蘇揆若要為公投負責　時間點可能在過年前後

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公投開票後，若呈現「四個同意」，等於對政府政策的全盤否決，屆時國民黨可能會喊出「蔡英文道歉」、「內閣改組」，民進黨當然不可能順國民黨的意，且目前立法院仍在審預算，若當晚宣布總辭，新閣揆還要重新進行施政報告、送審預算，接著還有補選、罷免案，民進黨不可能讓中央亂成一團。
民進黨喊出公投跟內閣去留無關，也是讓未來若公投結果不理想，可以再針對公投結果修正即可，就像是2018年同婚公投最後以立專法方式進行。最差狀況就公投全輸、補選、罷免案也都失守，民進黨才有可能面對民意的壓力，在過年春節前後改組內閣。
不過民進黨也不是沒有樂觀本錢，近期府、院、黨積極宣講，再加上國民黨的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕沒有明確表態。而公投回歸到藍綠基本盤，民進黨持續在南部催票，國民黨卻要面對同意票需超過495萬票的門檻，起初民進黨認定4項公投全輸，現在卻有機會挑戰2好2壞。
民進黨若在公投拿下持平表現，也代表政府施政獲得過半肯定，再加上若中二補選、林昶佐罷免案都守下，蘇貞昌的行政院長位置，也有可能做到2022年底地方大選，倘若地方大選民進黨敗選，屆時蘇再辭去內閣就好，也不會因為年初換閣揆，還要再因為地方大選折損閣揆。