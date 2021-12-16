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王力宏被爆「出軌BY2成員」　公司：惡意中傷

▲網友爆料王力宏慣性約砲，公司回應將採取法律程序應對。（圖／翻攝爆料公社臉書）
▲網友爆料王力宏慣性約砲，公司回應將採取法律程序應對。（圖／翻攝爆料公社臉書）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-12-16 17:42:37｜2021-12-16 17:53:52

王力宏昨（15日）證實離婚，與李靚蕾辦離婚手續中，官宣離婚才過一天，竟有網友出面爆料，直指王力宏騙砲BY2成員，更貼出Yumi跟王力宏的合照，對此，王力宏經紀公司回應：「關於惡意中傷的部分以及不實的指控及報導，我們會立即採取法律程序。」

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▲王力宏、李靚蕾8年婚姻玩完。（圖／翻攝李靚蕾IG）
▲王力宏（左）、李靚蕾8年婚姻結束。（圖／翻攝李靚蕾IG）
網友在爆料公社投稿，指王力宏出軌雙胞胎女成員，身為女生閨密的她看不下去，決定揭發王力宏跟他老婆交往期間，就與女成員出軌，但他不想談感情，每次見面就是要約砲，女成員以為只是因為他受過傷才不感談感情，直到他跟他老婆宣布結婚，才知道自己當了小三。

網友更說，女成員當時有PO傷心文，但她放不下，婚後還是跟他保持聯絡，甚至為了取悅王力宏而傳裸照給他，「我覺得男生很渣，但形象維護的很好，所以大家都不知道，被他約砲的女生一開始也會以為他要認真才跟他上床，誰想到一個優質偶像會騙砲，他老婆也是很可憐，還為他五年生了三個孩子」，網友也隨文附上王力宏跟BY2成員Yumi的合照，但照片真偽有待釐清。

對此，王力宏公司表示：「私事的部分已經交代清楚，關於惡意中傷的部分以及不實的指控及報導，我們會立即採取法律程序，不再對私事做出回應避免浪費社會資源。」而爆料者現已將文章刪除。

▲李靚蕾（左）、王力宏離婚。（圖／翻攝李靚蕾IG）
▲李靚蕾（左）、王力宏離婚。（圖／翻攝李靚蕾IG）
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