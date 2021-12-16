王力宏被爆「出軌BY2成員」　公司：惡意中傷

王力宏昨（15日）證實離婚，與李靚蕾辦離婚手續中，官宣離婚才過一天，竟有網友出面爆料，直指王力宏騙砲BY2成員，更貼出Yumi跟王力宏的合照，對此，王力宏經紀公司回應：「關於惡意中傷的部分以及不實的指控及報導，我們會立即採取法律程序。」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-16 17:42:37｜2021-12-16 17:53:52
網友在爆料公社投稿，指王力宏出軌雙胞胎女成員，身為女生閨密的她看不下去，決定揭發王力宏跟他老婆交往期間，就與女成員出軌，但他不想談感情，每次見面就是要約砲，女成員以為只是因為他受過傷才不感談感情，直到他跟他老婆宣布結婚，才知道自己當了小三。
網友更說，女成員當時有PO傷心文，但她放不下，婚後還是跟他保持聯絡，甚至為了取悅王力宏而傳裸照給他，「我覺得男生很渣，但形象維護的很好，所以大家都不知道，被他約砲的女生一開始也會以為他要認真才跟他上床，誰想到一個優質偶像會騙砲，他老婆也是很可憐，還為他五年生了三個孩子」，網友也隨文附上王力宏跟BY2成員Yumi的合照，但照片真偽有待釐清。
對此，王力宏公司表示：「私事的部分已經交代清楚，關於惡意中傷的部分以及不實的指控及報導，我們會立即採取法律程序，不再對私事做出回應避免浪費社會資源。」而爆料者現已將文章刪除。