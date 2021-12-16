胡瓜突請辭《醫師好辣》　「卸下7年主持棒」公開新身分

62歲的綜藝天王胡瓜縱橫演藝界多年，在主持界的地位不容小覷，今年也獲得金鐘獎的肯定。今（16）日傳出胡瓜已向主持7年的節目《醫師好辣》請辭，表示雖然從「醫學院」畢業，但仍會繼續支持節目。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲胡瓜（中）出席節目《醫師好辣》錄影時，透露曾為了肩膀上的「脂肪瘤」動刀，左起為楊昇達、陳零九、胡瓜、五熊和木星。（圖／記者葉政勳攝）《NOWnews今日新聞》記者詢問東森關於胡瓜卸下主持棒的消息，對方回應：「瓜哥的存檔會播到1月底，節目後續的走向，製作單位跟我們都還在規畫當中，有明朗的消息會再跟大家說。」至於後續接棒的主持人，表示目前也還不清楚。而胡瓜則是在臉書上，曬出與工作人員的大合影，寫下：「醫師好辣邁入第7年了，我讀完了7年的醫學院，畢業了！謝謝東森，謝謝承影，謝謝所有參與節目的醫護人員及來賓，更感謝一路上支持的觀眾，今後我也會當一位忠實的觀眾，讓我們一起繼續支持醫師好辣。」事實上，胡瓜除了被腎結石纏身之外，前陣子受訪時，也自爆為了肩膀上的「脂肪瘤」動刀，透露腳部曾突然出現不規則的黑痣，後來就尋求醫美診所幫忙處理：「我以前就有，後來肩膀上又長，還有『指甲內嵌』的狀況，醫生還把我整個腳指甲拔除。」▲胡瓜身體頻出狀況。（圖／記者葉政勳攝）連千毅辣妹助理挑戰走光極限 直播11分鐘「搶救北半球」王力宏掰了8年婚！吳宗憲突鬆口「男人心聲」：誰不想離掰了連千毅改搭AV熱潮 辣妹老師親自上陣「看片學日文」