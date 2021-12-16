胡瓜突請辭《醫師好辣》　「卸下7年主持棒」公開新身分



事實上，胡瓜除了被腎結石纏身之外，前陣子受訪時，也自爆為了肩膀上的「脂肪瘤」動刀，透露腳部曾突然出現不規則的黑痣，後來就尋求醫美診所幫忙處理：「我以前就有，後來肩膀上又長，還有『指甲內嵌』的狀況，醫生還把我整個腳指甲拔除。」