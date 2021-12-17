《俗女2》小楊勇緯崇拜吳宗憲　「想當諧星或主持人」

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而兩人身高也從巧遇中的合照中看出了改變，在《俗女養成記2》中身高150公分的朱宥丞比吳以涵來得矮一點，而現在的他看起來已經以涵還高了，宥丞媽媽表示他這一年來就長高了10公分，目前已經160公分了。反觀以涵目前身高155公分，她透露在媽媽的照顧下，都有均衡飲食和跳繩、打羽球，媽媽也還帶她去看中醫做針灸穴位輔助，希望未來可以長高到160公分以上。
華視《俗女養成記2》播出後屢創佳績，首播10集週週拿下週日全時段冠軍，平均收視4不僅比第一季平均收視翻了近3倍外，更改寫華視戲劇節目18年最高收視紀錄，10月底更從日本傳來好消息，奪下國際東京戲劇獎海外特別賞，成為歷年來第二部受到該獎項肯定台灣戲劇，在日前Yahoo!奇摩公布的「2021年度十大台劇」獲得冠軍，而在「2021年度十大戲劇」則是拿下亞軍，僅次於首部入圍金球獎的熱門韓劇《魷魚遊戲》，堪稱是2021年度最夯台劇。而對於第二季拿下好成績，吳以涵坦言滿驚訝的，她說：「沒想過收視率會如此高，很開心！感謝觀眾們的支持與喜愛，因為你們而造就出了第一季和第二季的閃閃發亮。」
朱宥丞也表示很榮幸能參與《俗女》的演出，回憶道拍戲過程，他非常感謝導演陳長綸、嚴藝文現場對拍戲的指導，而被觀眾發現撞臉奧運銀牌男神楊勇緯，而讓他有了「小楊勇緯」之稱，在《俗女養成記2》的人氣更勝第一季，被問及有沒有被粉絲認出的有趣經驗時，朱宥丞表示曾有一次去檢查牙齒，正躺在躺椅上張大嘴巴被看診時被護士姊姊們認了出來，他說：「感覺很驚喜，沒想到躺在那裡也可以被認出來」，算是一次很特別的經驗。而目前國一的朱宥丞對於演藝圈的發展十分有憧憬，直言想當諧星，還把綜藝天王吳宗憲當偶像，他笑說：「很喜歡看吳宗憲的節目，每次都看著電視一直笑」，未來期望能就讀演藝表演相關科系，向自己的偶像看齊，朝喜劇演員和主持人之路邁進。
《俗女養成記2》由導演陳長綸、嚴藝文共同執導，謝盈萱、吳以涵、陳竹昇、藍葦華、于子育、楊麗音、夏靖庭、宋偉恩、楊銘威主演，天心、許芳宜特別演出，以及李國毅、鍾欣凌、洪都拉斯、趙自強等重量級卡司客串演出。故事劇情穿梭主角陳嘉玲兩個不同年齡的時空，13歲的陳嘉玲剪了長髮進入煩惱青春期，不情願地被迫轉「大人」，41歲的陳嘉玲換了工作邁向人生下半場，心甘情願地成了閃閃發亮的「大人」，一段一個女孩變女人，最終再變成我的回家之路。精彩的戲劇內容敬請鎖定每週六晚間8點，在華視主頻一次播兩集的《俗女養成記2》。（編輯：楊穎軒）