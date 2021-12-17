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《俗女2》小楊勇緯崇拜吳宗憲　「想當諧星或主持人」

▲朱宥丞（左）、吳以涵演出《俗女養成記2》廣受觀眾喜愛。（圖／華視提供）
▲朱宥丞（左）、吳以涵演出《俗女養成記2》廣受觀眾喜愛。（圖／華視提供）

娛樂中心／綜合報導

2021-12-17 00:00:00

2021年度台劇冠軍《俗女養成記2》本週（12/18）再登週六晚間8點黃金時段，陳嘉玲與金德興中藥行陳家人將繼續陪伴觀眾朋友度過爆笑又感動的夜晚。《俗女養成記2》劇中飾演「小嘉玲」的吳以涵和「小永森」的朱宥丞廣受觀眾喜愛，兩人的高人氣更分別拿下DailyView網路溫度計「金鐘獎潛力股！台灣小童星網路人氣PK榜」的第一名和第九名，演藝之路無可限量。而從6歲開始演戲，過去每年願望都是拿金鐘獎的吳以涵，今年14歲的生日有了新願望就是「拿下觀眾的心」，她說：「以前我的目標是拿下金鐘，現在的目標是拿下觀眾的心，演出更多、更好的作品奉獻給觀眾們，獲得更多觀眾的喜愛與支持！」金鐘獎對她來說是很大的鼓勵與肯定，但不是她演戲的目標和動力。

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▲吳以涵戲中講電話被陳竹昇偷聽。（圖／華視提供）
▲吳以涵戲中講電話被陳竹昇偷聽。（圖／華視提供）
除了許願獲得觀眾喜愛外，非常上進的以涵還許願能精進自己的演技與口語表達能力，也希望功課可以再進步，好人緣的她在12月9日的生日時，同學們特別集資分別買了三個蛋糕幫她慶生，看到大家寫給她的祝福卡片和蛋糕，讓她感動滿滿。戲裡演媽媽的于子育、「小永森」朱宥丞也在臉書留下祝福，而非常巧的在生日前夕，許久未見的以涵和宥丞在西門町巧遇，讓吳以涵表示那天和媽媽在逛服飾店，和宥丞無意間對到眼，然後就認出了彼此，讓她笑說：「我到現在還是覺得很不可思議，在西門町的茫茫人海中相遇，這是有什麼樣的緣分和運氣呢？」

▲▼朱宥丞和吳以涵逛街時巧遇。（圖／華視提供）
▲▼朱宥丞和吳以涵逛街時巧遇。（圖／華視提供）
▲▼朱宥丞和吳以涵逛街時巧遇。（圖／華視提供）
而兩人身高也從巧遇中的合照中看出了改變，在《俗女養成記2》中身高150公分的朱宥丞比吳以涵來得矮一點，而現在的他看起來已經以涵還高了，宥丞媽媽表示他這一年來就長高了10公分，目前已經160公分了。反觀以涵目前身高155公分，她透露在媽媽的照顧下，都有均衡飲食和跳繩、打羽球，媽媽也還帶她去看中醫做針灸穴位輔助，希望未來可以長高到160公分以上。

華視《俗女養成記2》播出後屢創佳績，首播10集週週拿下週日全時段冠軍，平均收視4不僅比第一季平均收視翻了近3倍外，更改寫華視戲劇節目18年最高收視紀錄，10月底更從日本傳來好消息，奪下國際東京戲劇獎海外特別賞，成為歷年來第二部受到該獎項肯定台灣戲劇，在日前Yahoo!奇摩公布的「2021年度十大台劇」獲得冠軍，而在「2021年度十大戲劇」則是拿下亞軍，僅次於首部入圍金球獎的熱門韓劇《魷魚遊戲》，堪稱是2021年度最夯台劇。而對於第二季拿下好成績，吳以涵坦言滿驚訝的，她說：「沒想過收視率會如此高，很開心！感謝觀眾們的支持與喜愛，因為你們而造就出了第一季和第二季的閃閃發亮。」

▲吳以涵12月9日和飾演的角色小嘉玲同日生。（圖／華視提供）
▲吳以涵12月9日和飾演的角色小嘉玲同日生。（圖／華視提供）
朱宥丞也表示很榮幸能參與《俗女》的演出，回憶道拍戲過程，他非常感謝導演陳長綸、嚴藝文現場對拍戲的指導，而被觀眾發現撞臉奧運銀牌男神楊勇緯，而讓他有了「小楊勇緯」之稱，在《俗女養成記2》的人氣更勝第一季，被問及有沒有被粉絲認出的有趣經驗時，朱宥丞表示曾有一次去檢查牙齒，正躺在躺椅上張大嘴巴被看診時被護士姊姊們認了出來，他說：「感覺很驚喜，沒想到躺在那裡也可以被認出來」，算是一次很特別的經驗。而目前國一的朱宥丞對於演藝圈的發展十分有憧憬，直言想當諧星，還把綜藝天王吳宗憲當偶像，他笑說：「很喜歡看吳宗憲的節目，每次都看著電視一直笑」，未來期望能就讀演藝表演相關科系，向自己的偶像看齊，朝喜劇演員和主持人之路邁進。

《俗女養成記2》由導演陳長綸、嚴藝文共同執導，謝盈萱、吳以涵、陳竹昇、藍葦華、于子育、楊麗音、夏靖庭、宋偉恩、楊銘威主演，天心、許芳宜特別演出，以及李國毅、鍾欣凌、洪都拉斯、趙自強等重量級卡司客串演出。故事劇情穿梭主角陳嘉玲兩個不同年齡的時空，13歲的陳嘉玲剪了長髮進入煩惱青春期，不情願地被迫轉「大人」，41歲的陳嘉玲換了工作邁向人生下半場，心甘情願地成了閃閃發亮的「大人」，一段一個女孩變女人，最終再變成我的回家之路。精彩的戲劇內容敬請鎖定每週六晚間8點，在華視主頻一次播兩集的《俗女養成記2》。（編輯：楊穎軒）

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