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米其林 4R 策略於 2050 年實現碳中和並使用 100% 可持續材料生產輪胎

▲ 米其林 4R 策略於 2050 年實現碳中和並使用 100% 可持續材料生產輪胎
▲ 米其林 4R 策略於 2050 年實現碳中和並使用 100% 可持續材料生產輪胎

2GameSome - 有車賞

2021-12-16 17:55:00

米其林自 2016 年宣布推動輪胎「4R 戰略」–Reduce 減量、Reuse 再使用、Recycle 再利用、Renewable 再生復原，目標是在 2050 年實現碳中和以及使用 100% 可持續材料生產輪胎，現階段已經在輪胎中加入了可持續使用之材質註，例如汽車輪胎、推土機輪胎或飛機輪胎，陸續導入最新科技，兼顧「極大化輪胎性能與安全」的前提下，使用可持續材料。米其林承諾只使用「不會降低性能的原料」， 這些材料都是透由突破性的技術再造，因此跟原生的材料有相同的特性與表現。

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預計到 2035 年全球將有超過 20 億輛汽車在道路上行駛，這也表示未來將有 100 億條輪胎廣大市場，而廢胎去化遂成為地球永續發展的重要議題。根據統計，每年在台灣約產生 12 萬噸的廢輪胎，全球更是產生 2500 萬噸廢輪胎，因此達成環境永續是米其林首要的目標及使命。

此外，對任何一個製造商而言，減量製造是降低環境負擔的手段之一，而米其林在 Reduce 減量的面向上，則是更進階地用「科技」解決問題。米其林為提升輪胎長里程性能、同時減少二氧化碳排放量與輪胎原材料的消耗，米其林透過產品科技，提升在輪胎安全、節能及高里程數的表現，力求達到輪胎性能表現直到最後一里依然出色（Performance Made To Last，PMTL

安全更歷久

米其林輪胎以 3D 模具製造的輪胎科技-隱藏式溝槽技術（REGENIONTM），其花紋會隨著磨耗增加不斷改變，提升溝槽排水量，即便是磨耗後的輪胎，依然保有卓越的濕抓性能。

節能更有感

米其林輪胎採用二氧化矽獨家膠料配方，有效降低輪胎滾動阻力，減少能源消耗，再加上輕量化胎體層、節能橡膠層，大幅提升能源利用率。

里程更長遠

使用液態混膠技術（CARBION TM ），將液態碳黑、液態天然橡膠加入混膠過程，取代傳統固態原料，使得胎面密度更高、胎面更平整。液態混膠技術不僅提升輪胎耐磨性能，更增強抓地力，進而延長輪胎使用壽命。

註1：可持續材料是以回收方式（如回收、再利用) 所製造的原料，或是生物資源的有機再生物質，（如可持續使用之天然橡膠與生物資源丁二烯）。

關於更多米其林永續新訊請至

https://www.michelin.com/en/sustainable-development-mobility/

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