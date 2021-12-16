▲ 米其林 4R 策略於 2050 年實現碳中和並使用 100% 可持續材料生產輪胎

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此外，對任何一個製造商而言，減量製造是降低環境負擔的手段之一，而米其林在 Reduce 減量的面向上，則是更進階地用「科技」解決問題。米其林為提升輪胎長里程性能、同時減少二氧化碳排放量與輪胎原材料的消耗，米其林透過產品科技，提升在輪胎安全、節能及高里程數的表現，力求達到輪胎性能表現直到最後一里依然出色（Performance Made To Last，PMTL）。
安全更歷久
米其林輪胎以 3D 模具製造的輪胎科技-隱藏式溝槽技術（REGENIONTM），其花紋會隨著磨耗增加不斷改變，提升溝槽排水量，即便是磨耗後的輪胎，依然保有卓越的濕抓性能。
節能更有感
米其林輪胎採用二氧化矽獨家膠料配方，有效降低輪胎滾動阻力，減少能源消耗，再加上輕量化胎體層、節能橡膠層，大幅提升能源利用率。
里程更長遠
使用液態混膠技術（CARBION TM ），將液態碳黑、液態天然橡膠加入混膠過程，取代傳統固態原料，使得胎面密度更高、胎面更平整。液態混膠技術不僅提升輪胎耐磨性能，更增強抓地力，進而延長輪胎使用壽命。
註1：可持續材料是以回收方式（如回收、再利用) 所製造的原料，或是生物資源的有機再生物質，（如可持續使用之天然橡膠與生物資源丁二烯）。
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