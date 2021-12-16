「辣台妹」周曉涵長腿、美背齊露　馮容潔偷窺創收視

TVBS《機智校園生活》昨（15日）首播收視成績優異，有線25-39歲女性平均收視最高創下2.58，咪寶（馮容潔飾）偷看風雲人物劉川楓（黃柏峰飾）與齊家寶（林輝瑝飾）欺負大塊仔（李星鏴飾）掉冰淇淋橋段，雙雙創下25-39歲女性2.71收視高峰。而「進擊的新娘」周曉涵第一集就穿婚紗追殺逃婚的宥勝，因為身材太好，林輝瑝若選一位角色談戀愛會選她，黃柏峰是心疼周曉涵淋雨，表示：「想為她撐傘。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-16 17:49:26
馮容潔、李星鏴收到收視捷報，分享：「聽到之後笑容一直掛著，可能是因為劉川楓帥氣樣貌與齊家寶壞壞的痞子樣，讓觀眾喜歡。」而林輝瑝受寵若驚，第一反應是「該不會大家是捨不得冰淇淋掉地上」，也呼籲觀眾不要欺負同學，要愛惜食物。林輝瑝與李星鏴談起此場冰淇淋戲表示：「拍了至少5次以上，已經吃到冰淇淋是最後一支。謝謝岳軒當時給了我們現在這個，跩跩揮一下的方式，讓整個表演更有趣可愛。」
男主角宥勝透露自己知道《機智校園生活》播出日期之後，特別請假要與阿嬤一起看，未料昨（15日）阿媽住進醫院準備開刀，未能完成和阿媽一起看首播的心願，也因為疫情關係無法前往醫院探視，他只好返回台中與老婆、孩子與阿媽視訊，也一起看首播，並告訴小孩：「其實爸爸不在家時，是在一間學校擔任老師叫王浩南。」
周曉涵除了穿婚紗狂奔之外，早上起床還穿睡衣展現性感長腿，到學校為追不守秩序的學生岳軒，衣服還被樹枝勾破露出美背跑百米，讓鄭豐毅、李星鏴、孔令元對她唱起：「辣台妹。」鄭豐毅表示：「其實《辣台妹》是排戲的時候我們排出來的，很感謝導演讓我們有很多空間可以玩，本來很擔心被剪掉，播出效果很好非常開心。」
《機智校園生活》開播在PPT討論板被網友推爆，大讚曾莞婷飾演的主任角色好性感、楊銘威客串的曾抱謙老師也太衰、太委屈了，演員鄭芯恩、王禹舒為他心疼，而岳軒最後公主抱拯救曾抱謙（楊銘威飾），現場林輝瑝狠虧：「怎麼有這種男女通吃啦。」學生群許下承諾，若收視破3，男同學們願意脫上衣跑操場，《機智校園生活》每周一至周五晚間8點於TVBS 42頻道、9點於東森超視33頻道播出，以及YouTube《劇在一起》、Line TV、愛奇藝、LiTV、friDay影音、myVideo、bilibili、KKTV平台播出。