鼻酸！失明單親媽靠十歲兒照顧 「要買最好的泡麵給她」
隨著歲末年終的到來，農曆新年的腳步也逐漸近了，但在台灣的許多角落，潛藏著很多需要幫助的偏鄉兒少，大家圍爐吃團圓飯的日子，對他們而言，卻是一如往常的三餐不繼。中國信託慈善基金會透過「點燃生命之火」繼續幫助弱勢偏鄉孩童，其中一名受助童，是今年十歲的阿彥，他與雙眼失明的母親擠在七坪大的房內生活，三餐只能靠泡麵裹腹。阿彥總是天真的說：「因為家裡沒有錢，媽媽眼睛才會失明，所以我要買最貴的泡麵給她吃，希望她的病趕快好起來。」即便生活困苦，但依舊嚮往跟媽媽過著好日子。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-16 18:04:25｜2021-12-16 18:22:43
阿彥的母親有家族遺傳性糖尿病，懷阿彥的時候，併發妊娠糖尿病，起初症狀是視力模糊，但在生完阿彥後的幾年，雙眼開始變得看不見，生活上只好完全依賴10歲的兒子協助，母子兩人獨自住在山上，室內只有六、七坪大，格局僅是一間廁所跟一個房間，走道旁放著別人送的電磁爐跟鍋子，三餐靠阿彥在走道站著煮飯，或是買外面的便當、泡麵吃，每當家裡需要用錢時，阿彥就拿著提款卡去ATM領錢，儼然就是個小大人。
不只這樣，阿彥還要一個人完成大部分的家事，媽媽也對於兒子滿懷內疚，「他年紀這麼小，還要照顧我，覺得很對不起他…」根據2021年度「點燃生命之火」調查發現，新冠肺炎升級三級警戒後，包含阿彥在內，有47.5%的偏鄉兒少表示，曾吃不飽或是無法正常吃飯，且分別有27.1%與20.4%家庭因疫情收入減少、或家人失業。
另外，有40.4%偏鄉兒少面臨防疫用品不足，以及34.1%遭逢日常生活用品匱乏的困境，顯示這波疫情已直接衝擊偏鄉孩童與家庭的生活。也因此呼籲民眾投入生命之火愛心募款，讓這些偏鄉弱勢兒少可以藉由社會資源媒合，減輕家庭的生活負擔，下課也能持續有社區志工陪伴和學校社團學習的機會，挺過疫情難關。