300年歷史台南元和宮重修動土 廟方大方送111支金鏟

台南北區大銃街元和宮於今 (16) 日進行重修動土大典，大典由道長吳政憲主持，市長黃偉哲、主委王炳元、台南市客委會主委古秀妃、北區區長李皇興均應邀出席，同時也邀請藝人鍾天扮演保生大帝手持純金奏板現身元和宮，並舉辦金鏟擲杯及發送招財金等活動。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲市長黃偉哲(中)上香祈求元和宮重修動土大典圓滿順利（圖／記者張振興攝，2021,12,16）

今天動土大典十分隆重，廟方特別舉辦金鏟擲杯及發送招財金活動，神桌前擺滿百餘支金鏟相當吸睛。王炳元表示，此次特地製作 111 支金鏟讓民眾擲杯求取，一大早就有民眾到現場排隊領號碼牌，都希望能擲得金鏟沾沾喜氣。金鏟代表「緊產子」，也是傳統民俗的「求孕」之意，，同時也有招財的含意。而藝人鍾天手持的純金奏板也是現場焦點。王炳元說明，價值超過 200 萬元的純金奏板是元和宮上一科建醮時，友廟良皇宮所致贈。純金打造加上紅、藍寶石鑲嵌而成，此次將奏版請出是為向上天稟報動土一事，以示慎重。

▲神桌前擺滿金鏟相當吸睛（圖／記者張振興攝，2021,12,16）