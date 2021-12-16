游淑慧控動員義消幫公投宣講站台　高市反駁：抹黑

四大公投決戰周六，民進黨明（17）日晚間將在台糖高雄物流園區後方空地舉辦「台灣隊站出來－高雄大步向前之夜」，台北市議員游淑慧今爆料，質疑高雄市義消以「公差名義」動員參加公投宣講活動，痛批「黨國不分抓到了」，對此高雄市政府和高雄市義消總隊均強調是「抹黑」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-16 17:57:33｜2021-12-16 18:13:22
游淑慧今PO出二段LINE對話，第一則說「奉許大隊長指令，12月17號晚上6點半，蔡英文總統駕臨夢時代要動員，請各分隊依上述人數派公差，眷屬參加亦可算公差人數，穿著便服，大隊提供便當，屆時至現場義消指定區域集合」；另外一則則寫著「12/17夢時代動員活動，本大隊參與人員可於17時50分在成功分隊車庫前集合完畢，發放便當後再統一帶隊到會場，請各分隊長通知所屬人員準時到成功分隊集合，謝謝」，游淑慧嘆義消人員在高雄竟淪為充數的人形立牌，城中城大火才兩個月，消防局長仍是代理中，就忙著做這些｢業外服務｣。
高雄市義消總隊陳義永總隊長表示，這是抹黑，義消團體係屬民間團體，並非公務單位，並無公差支領協勤費等事項，且非公務之民間團體及公民皆有對公共事務表達之自由，各人也可自發參與各種集會，請勿烏龍爆料，抹黑。
高雄市消防局則說，消防局堅守行政中立，絕無動員義消參與任何政治造勢活動，更無發放協勤費，且義消人員屬民間團體，其義消個人自發性活動，屬個人行為；新聞局長董建宏也強調，這是不實惡意的抹黑，義消屬民間團體，其為義消自發性活動，屬個人行為，高市府堅守行政中立，並未動員義消參與任何政治造勢活動及發放協勤費。
民進黨高雄市議員邱俊憲則在臉書痛批「烏龍抹黑又來了！」國民黨游大議員義消警消傻傻分不清楚，不要看到黑影就開槍！事實上，義消制度行之多年，體制上是屬民間團體，非政府所屬，全國義消總會長甚至是前立法院長王金平院長，而高雄市義消陳義永總隊長及各大隊長分隊長也都是民間人士所兼任，根本就不是政府所屬，游淑慧的指控根本就是刻意潑髒水，民意代表要做指控連基本的認知與查證都沒有，國民黨果然不意外！