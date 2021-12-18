妙齡女子狂滑手機險失明 眼科醫：有四大症狀趕緊就醫
乾眼症不是老年人的專利！根據國內研究顯示，目前乾眼症已有年輕化的趨勢，研判應該是跟3C產品的使用量有關。基隆長庚紀念醫院眼科教授孫啟欽表示，過去在臨床上就曾收治過一名24歲左右的妙齡女子，個案年紀輕、沒有自體免疫疾病等危險因素，但個案長期使用3C產品、用眼習慣不好，又因為輕忽乾眼症狀，直到雙眼模糊才就醫，診斷後發現雙眼已經極度乾燥導致角膜破損，雙眼幾乎已經看不見，面臨失明風險。幸虧在醫師的治療下，進行角膜移植搭配用藥治療，才讓視力恢復到0.6。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-18 13:00:00
孫啟欽表示，民眾如果懷疑自己罹患乾眼症，千萬不要輕忽、儘早就醫，尤其如果眼睛出現「乾澀」、「異物感」、「灼熱感」、「畏光」等四大常見症狀，就更應該提高警覺。
台北馬偕紀念醫院眼科醫師鄭惠川表示，角膜是眼睛的第一道防線，角膜前方有淚液分佈，淚液由外而內共3層，分別是脂肪層、水層和黏液層，主要維持眼睛濕潤，如果其中一層分泌不足或是不穩定，會使得淚液滲透壓變高，造成角膜破皮或是發炎，才導致「乾澀」、「異物感」、「灼熱感」、「畏光」等四大常見症狀。
醫師提醒，乾眼症患者角膜損傷風險比一班民眾高2.7倍，如果不及早確診治療的話，可能導致角膜穿孔、發炎潰爛等併發症，恐有失明風險。另外，乾眼症並非都乾到無淚，鄭惠川表示，有部分乾眼症患者初期淚水量反而會增多，主要是因為基礎淚水分泌不足，反而刺激淚腺引起反射性淚水，也就是假性液淚現象，也因此呼籲民眾，只要眼睛出現異常不適感就得儘速就醫，以免耽誤黃金救治時機。