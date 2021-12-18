口罩「戴不對」竟成乾眼症幫凶？醫師：這4種人風險最高
疫情期間，民眾緊盯3C產品的時間大增，甚至防疫生活模式下，如果沒有正確佩戴口罩或是眼睛適度休息，都可能直接或間接提高國人乾眼症風險！台北馬偕紀念醫院眼科醫師鄭惠川表示，乾眼症不只是症狀，而是一種需要治療的疾病，長期忽略恐造成角膜病變、視力受損，提醒民眾出現眼睛「乾澀」、「異物感」等症狀就要儘速就醫。如果長時間以不正確的方式佩戴口罩，口罩無法貼合鼻樑，呼吸氣流會向上流動通過眼球表面，增加淚液的蒸發，無形中增加了乾眼症風險。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-18 13:01:00
另外，醫師也提醒，乾眼症有四大高風險族群，平時就應該要多留意眼睛狀況，其中包含「3C產品重度使用者」、「65歲以上長者」、「停經後女性」、「自體免疫疾病患者」。此外，長時間不正確配戴口罩、長時間戴隱形眼鏡、雷射術後患者短期也比一般人容易引起乾眼症。
醫師解釋，隨著年齡增長，淚液分泌功能會逐漸退化因而減少分泌，研究統計，有超過三成65歲以上的長者有乾眼症狀；停經後的更年期婦女，因為卵巢失去功能，無法分泌女性賀爾蒙，間接導致淚液減少；自體免疫疾病患者，如：紅斑性狼瘡、風濕性關節炎、乾燥症等，體內會出現自體抗體，攻擊眼睛淚腺，導致乾眼症的發生。也因此呼籲4大風險族群要提高警覺，有相關病兆及早就醫。