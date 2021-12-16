明晚變天！北台灣轉濕轉冷　週六清晨低溫觸12度

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氣象局表示，週五起天氣就將明顯轉變，鋒面通過後冷空氣南下，這波冷空氣的強度接近大陸冷氣團，北部及東北部明顯轉涼；中南部維持晴到多雲；沿海風、浪明顯增強，海邊活動請注意安全。
氣象達人彭啟明說，明天北方另一波冷高壓南下後，將逐漸受到其前緣東北風帶來的冷空氣影響，迎風面的北部和東部將再轉有雨，中南部還是相當穩定，不過溫度都會明顯下降。桃園以北、基隆北海岸、宜蘭和花蓮北部在明天凌晨到清晨天氣就會有明顯變化，溫度也會一路往下降，到周六清晨降到谷底，預計北部和東北部可以將只有14至15度，中南部明顯降溫的時間則是在明晚，輻射冷卻導致中部空曠地區在周六清晨甚至會比北部冷，可以降到12到13度。
彭啟明指出，波冷空氣的影響時間只到周六，周日起就會減弱，水氣也會明顯減少；但周一又會因為雷伊颱風及南方水氣北抬的關係，讓台灣附近水氣增加。
至於雷伊颱風動態，彭啟明說，目前已增強為中度颱風，結構良好，颱風眼清晰可見，預計今天就會逐漸西移影響菲律賓呂宋島南方的島群，明後兩天逐漸進入南海，周日西移到海南島南方海面後逐漸北轉，周一其外圍環流將和南方水氣一起北上影響台灣，使得全台灣都有降雨的機會，不穩定的天氣將至少會持續到下周三。（編輯：林莞茜）