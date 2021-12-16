COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

胡志明市房價一年漲10%！網紅曝越南單人套房投資須知

▲網紅越南強尼分享在越南胡志明市投資的小套房售價及買房須知。(圖/擷取自越南強尼授權影片)
▲網紅越南強尼分享在越南胡志明市投資的小套房售價及買房須知。(圖/擷取自越南強尼授權影片)

記者蕭子瑜/綜合報導

2021-12-16 18:31:12

根據The China Post報導，台灣房價持續飆漲導致許多剛出社會不久的年輕人越來越難購買到經濟實惠、有著合理價格的小套房。

我是廣告 請繼續往下閱讀
也正因如此，許多人開始將眼界放到國外的房市。台灣YouTuber強尼近期推出一支影片，向觀眾介紹他在越南胡志明市購買的一間單人套房，並分享價錢、優缺點以及投資須知。

影片中，強尼首先帶觀眾參觀小小的房間，因為屋內僅有11坪，他必須善用空間，因此將小小的冰箱卡在玄關的鞋櫃旁，有效節省空間。同時，他點出套房中有一個小廚房和一個客廳區，並有足夠空間塞下一張寬敞的床。

然而，整間套房最吸引強尼的是它的風景。將窗簾拉開後，觀眾可以看到一望無盡的城市景色，強尼透露因為購買的房子位在16樓，視野非常好，只要每天早上一起床能看到這麼美的風景，再累也會有動力起床上班去。

講到這，強尼開始認真分析他在三年前購買位在越南大城的小套房，總價約為15億越南盾，換算成台幣大約為200多萬，與台北市一般套房平均價格比較，便宜了近12.5倍。

他補充道，在他買房的三年後，參考專業人士和房仲的分析，房價已漲到將近20億越南盾，代表著一年大約漲了10%。強尼也點出相對台灣而言，越南為「實坪制」，當購買11坪的屋子時並不會加入公設坪數，房間內的大小就是11坪。這也顯示出他購買的房子相當划算，因為這棟公寓公設部分包含一個寬敞的游泳池、露台，躺椅，還有設備齊全的健身房。

強尼分享道，就算只有觀光簽，越南也是許可外籍人士購買房地產的。不過這也是有限制的。即便外籍人士可以投資房地產，但是他們只能購買地上權，而非土地。

影片發布後，許多網友也在下方留言大讚，直呼當地房價相對台灣真的平易近人許多。也有人開玩笑的點出，若以新台幣200萬元來看，僅能在台北市購買到一間廁所；更有人受到影片的激發，興致勃勃的表示現在就要前往越南投資自己的一棟房。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
在這些飯店中，哪一間關門讓你最難以釋懷？

在這些飯店中，哪一間關門讓你最難以釋懷？

繼續作答
即時
推薦閱讀