胡志明市房價一年漲10%！網紅曝越南單人套房投資須知

我是廣告 請繼續往下閱讀
影片中，強尼首先帶觀眾參觀小小的房間，因為屋內僅有11坪，他必須善用空間，因此將小小的冰箱卡在玄關的鞋櫃旁，有效節省空間。同時，他點出套房中有一個小廚房和一個客廳區，並有足夠空間塞下一張寬敞的床。
然而，整間套房最吸引強尼的是它的風景。將窗簾拉開後，觀眾可以看到一望無盡的城市景色，強尼透露因為購買的房子位在16樓，視野非常好，只要每天早上一起床能看到這麼美的風景，再累也會有動力起床上班去。
講到這，強尼開始認真分析他在三年前購買位在越南大城的小套房，總價約為15億越南盾，換算成台幣大約為200多萬，與台北市一般套房平均價格比較，便宜了近12.5倍。
他補充道，在他買房的三年後，參考專業人士和房仲的分析，房價已漲到將近20億越南盾，代表著一年大約漲了10%。強尼也點出相對台灣而言，越南為「實坪制」，當購買11坪的屋子時並不會加入公設坪數，房間內的大小就是11坪。這也顯示出他購買的房子相當划算，因為這棟公寓公設部分包含一個寬敞的游泳池、露台，躺椅，還有設備齊全的健身房。
強尼分享道，就算只有觀光簽，越南也是許可外籍人士購買房地產的。不過這也是有限制的。即便外籍人士可以投資房地產，但是他們只能購買地上權，而非土地。
影片發布後，許多網友也在下方留言大讚，直呼當地房價相對台灣真的平易近人許多。也有人開玩笑的點出，若以新台幣200萬元來看，僅能在台北市購買到一間廁所；更有人受到影片的激發，興致勃勃的表示現在就要前往越南投資自己的一棟房。