迪士尼登陸屏東彩稻　2022熱博打造奇幻場域

2022 屏東熱帶農業博覽會 16 日在長治熱博園區舉辦彩稻插秧活動，縣府今年與華特迪士尼 Disney+ 平台合作，玩具總動員「三眼怪」、「奇妙仙子」、樹人「格魯特」、尤達寶寶「 Grogu 」到台灣原生種「草鴞」都會在屏東彩稻田裡種出來；縣長潘孟安表示，屏東熱博從明年 1 月 22 日起到 2 月 28 日 ，為期 37 天的展覽，藉此推廣「綠活」的概念，把「屏東」品牌推向國際！

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▲潘孟安說，今年喜歡迪士尼的朋友們有福了，透過許多單位的努力，取得官方授權，民眾可以在屏東看到全球首創的「迪士尼彩稻」。（圖／屏東縣政府提供, 2021.12.16）

屏東熱帶農業博覽會自潘縣長上任以來，已連續辦理七年，成為每年春節旅遊一大盛事，其中，彩稻是台灣最大型的地景藝術，每年的圖騰都不相同，最受民眾期待。

本屆熱博取得了華特迪士尼 Disney+ 平台圖案授權，有迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理影片中經典人物角色，包含充滿奇思妙想的「奇妙仙子」、團結力量大的「三眼怪」、擁有再生能力的樹人小小「格魯特」、體型小巧但原力強大的「古古」、台灣原生種「草鴞」等。

16 日的插秧活動由南榮國中管樂團演奏迪士尼經典歌曲揭開序幕，潘孟安、立委周春米、縣議員許展維、李世斌等人和南榮國中學生們，一同在稻田插下秧苗，預計 1 個多月後彩稻圖案就可以和大家見面。潘孟安說，今年喜歡迪士尼的朋友們有福了，透過許多單位的努力，取得官方授權，民眾可以在屏東看到全球首創的「迪士尼彩稻」。

▲屏東熱帶農業博覽會除了彩稻外，熱博活動期間還會播放華特迪士尼Disney+經典動畫及電影、迪士尼主題交響音樂會、街舞比賽和cosplay動漫同好會等。（圖／屏東縣政府提供, 2021.12.16）