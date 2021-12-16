打炒房豪宅、第3戶及餘屋限貸4成　楊金龍：不會就此結束

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央行這次祭出的選擇性信用管制有4大措施，包括1、自然人購置高價住宅貸款及第3戶（含）以上購屋貸款的最高成數一律降為4成；2、購地貸款最高成數降為5成，保留1成動工款，並要求借款人切結於一定期間內動工興建；3、餘屋貸款最高成數降為4成；4、工業區閒置土地抵押貸款最高成數降為4成。
楊金龍也說明，不只有需求限制，也希望供給可以增加，尤其央行金檢超過50次發現，銀行辦理購地貸款，雖然之前有要求動工期限，但因每個案子都相當複雜，加上對於未依契約執行的案子，銀行也沒有確實執行包括加息或收回資金等，變相鼓勵購地者一直換約，因此這次特別要求借款人切結在一定期間內要重工興建，也會請銀配合執行加速土地開發，希望建立一體適用的規範。
至於外界質疑央行推出第4波打炒房措施，是不是覺得之前的措施無效？楊金龍說，房市也有一個循環，現在好像還在上升階段，目前包括銀行對房市景氣展望還是滿樂觀，他也預期明年房價還是會有上漲的可能，但應該會平緩一些，主要是央行選擇性信用管制及房地合一稅2.0及實價登錄2.0，尤其最近內政部也針對預售屋換約有一些修正措施，目前正在擬定中，也還要經立法院三讀通過。
不過，楊金龍強調，若用「房價」衡量央行選擇性信用管制沒效，「我覺得這是不合理的」，尤其看到房價還在上漲就說沒效，這是比較不合理，房價問題要相關部會共同來做，從供給面、需求面及制度面共同著手。
他還說，目前看來金融機構在房貸成數控制上是有符合央行管控措施，房貸撥款金額也有下降，利率也有提高，建築融資及房貸呆帳率也都很低，央行會逐步持續做，而且「央行選擇性信用管制還有空間，不會到今天就結束了」，只是央行希望房地產價格可以軟性著陸。