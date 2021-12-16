高雄輕軌通車再加三站　全線免費搭至元月2日

高雄輕軌C17至C20路段進入試營運階段，為鼓勵市民朋友搭乘，高雄市長陳其邁今（16）日出席試營運啟航活動時宣布，高雄輕軌自即日起至元月2日全線免費搭乘，歡迎市民多加利用，並踴躍搭乘大眾運輸參加市府跨年活動。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-16 18:39:51
市長陳其邁指出，此次輕軌新增C18鼓山、C19馬卡道以及C20臺鐵美術館等三站，除了串連駁二特區與美術館這2大藝文殿堂，輕軌也是橫跨4個行政區的交通動脈，提供百貨採購、會展、醫療、觀光與捷運以及臺鐵轉乘功能，對於有就醫需求的老人家、上下課的學生、通勤的上班族以及外地旅客，帶來更大的交通便利與安全。
陳其邁進一步指出，高雄輕軌在雙十國慶煙火，成功吸引遊客搭乘，當日運量突破5萬人次，今年10至12月平均日運量也已來到1萬人次，假日運量也逐漸突破2萬人次，幾乎已恢復並超過疫情前往日的水準，而為了明年即將重返高雄的台灣燈會，及今年高雄跨年晚會「蓬萊舞台」與「高流舞台」雙主場，屆時高雄輕軌也可直達兩大主場之一的愛河灣，另外為服務到場遊客，市府也增購4台輕軌列車投入跨年疏運行列，讓當日輕軌尖峰班距來到5分鐘外，散場時段輕軌末班車亦延後服務至深夜2點端點站發車。
捷運局長吳義隆指出，輕軌C17-C20路段正式開通試營運，市府推出「免費搭乘」好康服務，即日起至1月2日止，可全面免費搭乘高雄輕軌。通車後首班車及末班車維持目前6:30及22:00由端點站發車，尖峰時段班距為10分鐘：平日（6:30到8:30、16:30到18:30）、假日（13:00到18:00），離峰時段則維持15分鐘班距，歡迎民眾前來體驗搭乘。