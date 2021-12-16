中國「禁娘炮」害命！BBC：鹿晗、TFBoys或成標靶

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本名周鵬的鹿道森在文章中提到，他是個農村的「留守兒童」，不過引起大眾共鳴的是他所描述的霸凌經歷。鹿道森在微博以《無需為他立碑，只願玫瑰年年為他盛放》為題，寫下「我正常穿著，我行為舉止也沒有去模仿女生，只是因為小的時候看起來像女孩子，我在學校裡就要被霸凌，語言暴力。被排擠，被欺負，讓下跪，被威脅。從小就起各種外號，假妹、假姑娘。」
警方未透露鹿道森死亡的相關細節，僅表示已經排除他殺。但中國網友紛紛轉貼他這5千字的文章，並且將之視為一場自殺悲劇。
網友的討論除了聚焦於精神健康和霸凌問題之外，還從鹿道森的貼文反思中國遏止「娘炮」的風潮，並且質疑「一個男人應該是什麼樣子、行為舉止應該如何」等相關問題。
有網友表示，「他長得精緻，而且看得出來是個性格溫柔的人。這些都是優點，但是卻因為不符合傳統的男性特質而被霸凌。」、「多少男孩都因為長得柔弱，聲音柔軟就被取笑了？我們有什麼資格去定義什麼才是對的，他們什麼也沒做錯。」還有人想起自己求學時，和班上同學也曾經因為覺得一個男生「娘炮」，整個學期不斷取笑、霸凌他，「回想起來，我覺得很羞恥。我們當時只是開玩笑，但是可能真的造成了傷害」。
不容忍男性「女性化」的觀念並非中國文化獨有，但是中國政府卻公開支持這種立場，甚至還積極鼓勵它。
中國教育部在今年稍早發出文件，要求各個學校改革其體育課程，其標題為《關於防止男性青少年女性化的提案》，文件中表明要招募退役運動員、有體育特長的人擔任體育教師，幫助培養學生們的「陽剛之氣」。
中國國家廣播電視總局也於9月時下令，禁止「女性化」的男藝人上電視和串流平台，文件中還使用了確切侮辱性的字詞，稱必須「杜絶『娘炮』等「畸形審美」。
阿姆斯特丹大學的網路文化專家王帥帥表示，看到官方傳播使用到這樣字眼時，他感到「震驚」。「現在，年輕人將會覺得使用這些性別詆譭字眼來攻擊他人是可以的，如果政府都容許這種措辭，還有誰能說在學校裡用這些字眼是錯的？」
報導指出，比如偶像團體「TFBoys」和歌手鹿晗等，都是以面帶稚氣、五官精緻著名，且擁有著數以萬計的粉絲。王帥帥表示，近年來中國大牌的男明星都挑戰傳統對男子氣概的定義，很大程度是因為受到韓流影響，「由於很多女性化的明星出現在大科技公司的串流平台上，因此他們就變成「明顯的目標」。而中國政府打擊電視上「女性化」男子，更廣泛的意義是在打擊明星和大科技公司，因為兩者都對中國年輕人有極大影響力。王帥帥指出，「中國政府將這些公司視為影響其密切監視國民的威脅因素」。
專家指出，在習近平強勢的「戰狼外交」模式之下，中國強調男性陽剛之氣的論調並非巧合。國諾丁罕大學亞洲研究所中國項目主任蘇利文（Jonathan Sullivan）表示，「當你營造出『我們在對抗世界』，與世界各國角力，強勢地擺出『內循環』的姿態和政策時，這與柔軟的都會美型男是不相符的」。
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