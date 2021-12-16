任容萱撇戀前男模　獨享張睿家「抖動胸肌」羞笑場

張睿家、任容萱、石知田、邱偲琹、郭方儒、陳詩穎今（16）日出席《如果花知道》首播記者會，劇中任容萱沒有嗅覺，透過「觸摸」讀懂對方的心思，有一場戲張睿家拉著她的手放在胸口：「妳有讀到我的心嗎？」在彩排時故意抖動胸肌嚇任容萱，當下害她笑場，任容萱自招：「我很害羞，就會用笑來掩飾。」身材已經很魁梧的張睿家，每次脫衣服前都會先伏地挺身「加料」，笑說：「做個30、40下沒問題。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-12-16 19:11:20｜2021-12-16 19:13:36
《如果花知道》是奇幻題材的戲劇，任容萱擁有任意門的特異功能，幫助案主斷捨離，對於角色溫柔、善解人意的特質，她坦言是參考姐姐Selina，「我姐在外面讓人感覺是溫柔女性的代表，但是在家人相處之間，她當然不是一直這樣，會有霸道、撒嬌各種不同的形態，但是我就把她溫柔這一面拿出來用。」陳詩穎則透露任容萱很照顧人，拍戲隨時帶著百寶箱，裡頭備齊暖暖包、熱水壺、藥品等用品，第一次見面還主動遞給她電風扇吹，一下子拉近彼此距離。
石知田這次飾演精靈，對於自己拍戲時常演出非人類角色，他說越是這樣越是得要找出角色人性的一面。因為拍戲角色關係，他在劇中常要觀察花，也連帶影響真實世界的他，家裡擺放的花越擺越多，還從陽台搬進客廳，因為拍戲讓他對花越來越有興趣，笑說以後不排除就來開間花店。邱偲琹飾演一位博物館館主，也是一個知識型YouTuber，她參考「老高與小茉」YouTube影片，並閱讀歷史書籍，也會請教有擔任直播主朋友，增加角色豐富度。
童星出身的陳詩穎表示，小時候演戲少有感情戲，這次和郭方儒配對，體驗到拍戲微微心動的感覺，而劇中她跟「哥哥」石知田拌嘴的戲碼，很多時候都是現場無腳本直接來，演起來反而真實有趣。
任容萱去年被拍到和前凱渥男模林柏澍過夜12小時，她坦言和對方1年來持續聯絡，「現在生活滿好，私下生活也一切都好。」問她這算認愛前奏？她否認：「沒有啊。」那算穩定交朋友中？她羞回：「嗯。」見過雙方家長嗎？她四兩撥千斤回：「在特殊節目，身邊好朋友都會一起聚會。」會和對方過聖誕節嗎？她搬出劇組當救兵，「我買了一棵聖誕樹，籌備和演員們交換禮物。」《如果花知道》12月20日起，晚上9點衛視中文台首播。