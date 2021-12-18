眼藥水越清涼越好？乾眼症三大迷思　醫師逐一破解

根據健保資料庫大數據分析，發現國內乾眼症盛行率為7.85%，約有180萬的患者有乾眼症困擾，而且受到眼鏡配戴習慣的改變、3C產品使用量的增加，加上防疫生活型態改變，使得乾眼症年齡逐步下修。基隆長庚紀念醫院眼科教授孫啟欽表示，國人面對乾眼症常常有些迷思，誤以為人工淚液會造成依賴性，加重乾眼症症狀，其實只要遵循醫囑選擇適合的眼藥水即可。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-18 13:03:00
孫啟欽表示，治療乾眼症是打破惡性循環，恢復淚膜生理平衡。淚膜是眼球表面一層含有水分、脂質、黏蛋白與抗菌成分的薄膜，維持生理平衡可以減輕乾眼症狀、避免角膜傷害，醫師會根據乾眼嚴重程度，給予治療建議，一般常見為人工淚液舒緩不適。
迷思一：人工淚液或眼藥水越清涼越好？
保養型眼藥水內多含「抗組織胺」、「血管收縮劑」、「薄荷醇」等成分，僅能短暫舒緩症狀，如果長期使用容易使眼壓變高、白內障形成，而人工淚液可作為潤滑劑並緩解眼睛乾澀與不適。
迷思二：使用人工淚液會有依賴性、讓眼睛越來越乾？
人工淚液不會造成依賴性，但若乾眼症狀加重，可能要考慮疾病嚴重度是否發生變化。
迷思三：洗眼液可以改善乾眼症嗎？
洗眼液會把淚液中許多有效成分、抗體等物質洗掉，反而增加症狀惡化的風險。
也因此醫師呼籲民眾要注意日常照護，除了保持良好生活習慣外，日常空調應該避免開太強，並且注重保濕、多休息，也可以透過熱敷、眨眼來增加淚液分泌。尤其配戴隱形眼鏡的民眾，醫師建議避免長期使用隱形眼鏡、用眼過度時要適度休息，並且均衡飲食，多補充維生素A。