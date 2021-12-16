桃防疫旅館爆群聚感染　學者曝「同時開門」也危險

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今指揮中心表示，案16851曾住在桃園某間防疫旅館，該大樓在五樓、八樓各有一名確診者，六樓則有六人確診，有三人與案16851的S基因序列相同，另兩名確診者序列檢驗中，昨晚開始陸續清空大樓。
下午疫情記者會上，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，六樓的六名境外移入確診者來自不同國家，也非親戚關係，相對環境群聚機會較大。陳秀熙分析，防疫旅館集體感染可能途徑有兩種，第一種為檢疫者未依照規定有接觸，因此可能透過接觸或是飛沫傳染；第二種為檢疫者皆遵守規定，但可能Delta變異株的高病毒量，透過通風空調空氣傳染，也可能透過其中一位工作人員送餐時傳染，雖然目前員工檢驗皆為陰性，不過仍不能排除這個可能，還是要透過疫調釐清。
值得注意的是，陳秀熙也提到，打開房門時會有正壓造成空氣傳播，就像平常開門時會有一陣風吹向自己，病毒可能會隨著氣流傳染，尤其是鄰近或是對門更是高風險，因此建議檢疫者避免同時開門取餐。
指揮中心今公布四大防疫旅宿強化作為，包含強化監測，春節檢疫專案3方案入境民眾皆增加入境後公費家用快篩頻率，對居家檢疫者加強查核，加重裁處違反規定者、邀集感控專家進行全面查核，指導與協助落實防疫管理措施、請勞動部勞動及職業安全衛生研究所協助全面檢視通風空調換氣，並提供改善建議、加強症狀通報，檢疫期間有症狀者均要進行PCR採檢。
陳秀熙指出，從Delta變異株開始，就約有5%的病人在自主健康管理期間病毒量較高，增加公費家用快篩頻率，在自主健康管理期間進行快篩，可以盡早篩出隱性感染者。
陳秀熙也強調，除了防疫措施查核與加強通報，最重要的是應檢視通風空調，應安裝HEPA（高效空氣微粒過濾，High-Efficiency Particulate Air）濾心與增壓系統，避免高病毒含量空氣導致接觸者感染，不過這需要很多經費，政府要與業者同心協力改善，他也提醒，若未來Omicron侵台，檢疫方案應一律改為14+7方案，意即14日集中檢疫後再進行7日自主健康管理，避免更嚴重的傳播。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。