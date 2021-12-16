高雄輕軌串連駁二與美術館　1月2日前全線免費搭乘

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陳其邁說高雄輕軌在雙十國慶煙火，成功吸引遊客搭乘，當日運量突破5萬人次，今年10至12月平均日運量也已來到1萬人次，假日運量也逐漸突破2萬人次，幾乎已恢復並超過疫情前往日的水準，顯示大眾運輸結合公共設施，為遊客觀光休憩及師生通勤上學等，帶來便利又安全的交通運具。
陳其邁強調為了明年即將重返高雄的台灣燈會，今年高雄跨年晚會呼應燈會雙主場，打造「蓬萊舞台」與「高流舞台」，屆時高雄輕軌也可直達兩大主場之一的愛河灣，另外為服務到場遊客，市府除增購4台輕軌列車投入跨年疏運行列，讓當日輕軌尖峰班距來到5分鐘外，散場時段輕軌末班車亦延後服務至深夜2點端點站發車，並也要求臺鐵配合增開7班次加班列車來服務外縣市遊客，旅客可經由輕軌C20臺鐵美術館站與臺鐵轉乘，歡迎市民朋友及遊客多加利用。
副市長林欽榮特別感謝民代、當地里長對於交通建設的支持，以及關心輕軌建設的公民團體，提出許多寶貴的意見，也期勉捷運團隊，做好相關規劃與管理，在試營運段期間改善輕軌運作品質，給市民一條品質第一的輕軌。
捷運局長吳義隆表示輕軌C17-C20路段正式開通試營運，市府推出「免費搭乘」好康服務，即日起至1月2日止，可全面免費搭乘高雄輕軌。通車後首班車及末班車維持目前6:30及22:00由端點站發車，尖峰時段班距為10分鐘：平日(6:30-8:30、16:30-18:30)、假日(13:00-18:00)，離峰時段則維持15分鐘班距，歡迎民眾前來體驗搭乘。