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高雄輕軌串連駁二與美術館　1月2日前全線免費搭乘

▲高雄輕軌C17-C20路段今（16）日進入試營運，陳其邁鼓勵市民朋友踴躍搭乘。（圖／高市府捷運局提供）
▲高雄輕軌C17-C20路段今（16）日進入試營運，陳其邁鼓勵市民朋友踴躍搭乘。（圖／高市府捷運局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-12-16 23:30:00

高雄輕軌C17-C20路段進入試營運階段，為鼓勵市民朋友搭乘，高雄市長陳其邁今（16）日出席試營運啟航活動時宣布，高雄輕軌自即日起至元月2日全線免費搭乘，歡迎市民多加利用，並踴躍搭乘大眾運輸參加市府跨年活動。

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▲陳其邁表示輕軌除了串連駁二特區與美術館，也是橫跨4個行政區的交通動脈。（圖／高市府捷運局提供）
▲陳其邁表示輕軌除了串連駁二特區與美術館，也是橫跨4個行政區的交通動脈。（圖／高市府捷運局提供）
陳其邁表示，本次輕軌新增C18鼓山、C19馬卡道以及C20臺鐵美術館等三站，除了串連駁二特區與美術館這2大藝文殿堂，輕軌也是橫跨4個行政區的交通動脈，提供百貨採購、會展、醫療、觀光與捷運以及臺鐵轉乘功能，對於有就醫需求的老人家、上下課的學生、通勤的上班族以及外地旅客，帶來更大的交通便利與安全。

陳其邁說高雄輕軌在雙十國慶煙火，成功吸引遊客搭乘，當日運量突破5萬人次，今年10至12月平均日運量也已來到1萬人次，假日運量也逐漸突破2萬人次，幾乎已恢復並超過疫情前往日的水準，顯示大眾運輸結合公共設施，為遊客觀光休憩及師生通勤上學等，帶來便利又安全的交通運具。

▲陳其邁強調今年高雄跨年晚會呼應燈會雙主場，輕軌可直達兩大主場之一愛河灣。（圖／高市府捷運局提供）
▲陳其邁強調今年高雄跨年晚會呼應燈會雙主場，輕軌可直達兩大主場之一愛河灣。（圖／高市府捷運局提供）
陳其邁強調為了明年即將重返高雄的台灣燈會，今年高雄跨年晚會呼應燈會雙主場，打造「蓬萊舞台」與「高流舞台」，屆時高雄輕軌也可直達兩大主場之一的愛河灣，另外為服務到場遊客，市府除增購4台輕軌列車投入跨年疏運行列，讓當日輕軌尖峰班距來到5分鐘外，散場時段輕軌末班車亦延後服務至深夜2點端點站發車，並也要求臺鐵配合增開7班次加班列車來服務外縣市遊客，旅客可經由輕軌C20臺鐵美術館站與臺鐵轉乘，歡迎市民朋友及遊客多加利用。

▲捷運局長吳義隆表示市府推出「免費搭乘」好康服務，歡迎民眾前來體驗搭乘。（圖／高市府捷運局提供）
▲捷運局長吳義隆表示市府推出「免費搭乘」好康服務，歡迎民眾前來體驗搭乘。（圖／高市府捷運局提供）
副市長林欽榮特別感謝民代、當地里長對於交通建設的支持，以及關心輕軌建設的公民團體，提出許多寶貴的意見，也期勉捷運團隊，做好相關規劃與管理，在試營運段期間改善輕軌運作品質，給市民一條品質第一的輕軌。

捷運局長吳義隆表示輕軌C17-C20路段正式開通試營運，市府推出「免費搭乘」好康服務，即日起至1月2日止，可全面免費搭乘高雄輕軌。通車後首班車及末班車維持目前6:30及22:00由端點站發車，尖峰時段班距為10分鐘：平日(6:30-8:30、16:30-18:30)、假日(13:00-18:00)，離峰時段則維持15分鐘班距，歡迎民眾前來體驗搭乘。

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