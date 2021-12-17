明年貨幣政策將趨緊！楊金龍提升息3條件、通膨屬短暫性

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他說，近期通膨率上升，主要受供給面及基期因素影響，今年1至11月CPI年增率為1.91%，油料、運輸、蔬果合計貢獻1.09個百分點，貢獻率達57.07%，全年CPI年增率預估為1.97%，近5成貢獻來自基期因素，且主要反映油料費的低基期效應。
至於民眾對物價上漲感受明顯，楊金龍認為物價本來就是一個感受問題，去年物價太低了，本來是很平穩、幾乎是零，現在突然上來，民眾感受到去買東西好像都上漲，央行預測今年全年CPI年增率為1.97%，雖然逐季走高，主要受到各主要經濟體疫情解封，需求大幅增加，生產也增加，對油料需求也增加，加上塞港運輸成本也增加，蔬果也因乾旱及前陣子大量雨水，導致8月後價格持續攀升，預期還會再持續一陣子，但都是短期現象。
但他也透露，很多央行理事也談到物價上漲預期心理問題，政府其實也有看到這個問題，除調降進口大宗物資關稅等，也與大賣場合作推出抗漲專區及查緝哄抬物價商家，相信可穩定物價，特別是在預期心理部分會有穩定作用。
楊金龍強調，央行關注的是中長期的通膨率走勢，預測今年CPI年增率為1.97%，明年回降至1.59% ，且今、明年核心CPI年增率為1.31%、1.45%，維持溫和。他還說，對於供給面因素，造成的物價大幅波動，央行若採緊縮貨幣政策措施，會付出不必要的代價，即產出會進一步下降。
不過，楊金龍也沒說死，鑑於全球通膨走勢仍面臨不確定性，未來若國內物價漲幅持續居高，受疫情影響之產業已穩步復甦，並考量主要經濟體升息動向等因素，必要時，本行將適時妥適調整貨幣政策，以達成法定職責。
由於市場預期明年美國聯準會就會升息，台灣是否跟進？楊金龍再提3條件，包括國內通膨走勢、各國資金移動狀況及紓困振興措施，其中央行中小企業專案貸款明年6月30日屆期將不再續辦，將會觀察中小企業復甦的狀況，而目前台灣通膨狀況，他還是覺得只是短暫性因素，還說這次通膨相較以往也是比較溫和，與美國相比，台灣控制的更好，不像美國供需失衡很嚴重，不僅商品還有勞動市場都嚴重失衡，台灣不一樣，加上新台幣升值也有緩和物價上漲的情況。
他也再次重申，央行不是看一年的通膨率，而是看中長期通膨率，歐洲央行也認為明後年會降至疫情前的物價水準，沒有升息急迫性，基本上央行也跟歐洲央行有同樣看法，預期2023年物價恐回到疫情前水準。
雖然央行沒有升息，但央行在去年3月曾降息1碼，以協助國內中小企業度過疫情難關。因此，楊金龍最後也鬆口，央行貨幣政策會保持彈性，若整體經濟情勢有必要性，會考慮適度升息1碼， 目前貨幣政策仍是適度寬鬆，但「明年一定會朝緊縮方向來走」。
此外，央行也會觀察各國資金移動狀況。楊金龍表示會密切關注各主要經濟體的貨幣政策動向，各國之間如果有利率差異，可能導致龐大的資金移動，再來就是紓困振興措施情形，央行去年因應疫情降息1碼，當產業穩健復甦，達到上述目標，「那也是我們調回來很好的機會」。至於會分次調、還是一次升息1碼，楊金龍說「這要到時再視整體經濟情勢而定」，而且最終還是要由央行理事會決定。