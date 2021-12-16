遭控公投宣講動員義消　高市綠議員：民間團體非政府所屬

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另一則則寫著「12/17夢時代動員活動，本大隊參與人員可於17時50分在成功分隊車庫前集合完畢，發放便當後再統一帶隊到會場，請各分隊長通知所屬人員準時到成功分隊集合，謝謝」。
高雄市義消總隊總隊長陳義永表示，這是抹黑，義消團體係屬民間團體，並非公務單位，並無公差支領協勤費等事項，且非公務之民間團體及公民皆有對公共事務表達之自由，各人也可自發參與各種集會，請勿烏龍爆料，抹黑。
邱俊憲則在臉書痛批「烏龍抹黑又來了！」國民黨游大議員義消警消傻傻分不清楚，不要看到黑影就開槍！事實上，義消制度行之多年，體制上是屬民間團體，非政府所屬，全國義消總會長甚至是前立法院院長長王金平，而高雄市義消陳義永總隊長及各大隊長分隊長也都是民間人士所兼任，根本就不是政府所屬，游淑慧的指控根本就是刻意潑髒水，民意代表要做指控連基本的認知與查證都沒有，國民黨果然不意外！
林智鴻也在臉書發文，批「不分區議員？是不懂裝懂？還是製造謠言惡意抹黑？義消團體是民間團體，不是公務單位！自發性活動不是公務，是以行動來支持台灣的未來。」林智鴻也請游大議員不要為了惡鬥，消費在前線辛苦的義消人員，剝奪義消人員參與公共事務的自由！