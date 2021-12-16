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遭控公投宣講動員義消　高市綠議員：民間團體非政府所屬

▲民進黨高雄市議員邱俊憲、林智鴻在臉書痛批北市議員「抹黑」，是不分區市議員。（圖／翻攝自邱俊憲臉書）
▲民進黨高雄市議員邱俊憲、林智鴻在臉書痛批北市議員「抹黑」，是不分區市議員。（圖／翻攝自邱俊憲臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-12-16 23:00:00

台北市議員游淑慧近期指出高雄市義消以「公差名義」參與動員公投宣講，質疑高雄市府與高雄市長陳其邁「黨國不分」對此，綠營議員邱俊憲與林智鴻也在臉書上接連發文回應，邱俊憲認為是「烏龍抹黑」，強調義消數民間團體，根本不市政府所屬，林智鴻則諷刺游淑慧是「不分區」議員，請游淑慧不要為了惡鬥，消費在前線辛苦的義消人員。

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游淑慧今PO出二段LINE對話，第一則說「奉許大隊長指令，12月17號晚上6點半，蔡英文總統駕臨夢時代要動員，請各分隊依上述人數派公差，眷屬參加亦可算公差人數，穿著便服，大隊提供便當，屆時至現場義消指定區域集合」。

另一則則寫著「12/17夢時代動員活動，本大隊參與人員可於17時50分在成功分隊車庫前集合完畢，發放便當後再統一帶隊到會場，請各分隊長通知所屬人員準時到成功分隊集合，謝謝」。

高雄市義消總隊總隊長陳義永表示，這是抹黑，義消團體係屬民間團體，並非公務單位，並無公差支領協勤費等事項，且非公務之民間團體及公民皆有對公共事務表達之自由，各人也可自發參與各種集會，請勿烏龍爆料，抹黑。

邱俊憲則在臉書痛批「烏龍抹黑又來了！」國民黨游大議員義消警消傻傻分不清楚，不要看到黑影就開槍！事實上，義消制度行之多年，體制上是屬民間團體，非政府所屬，全國義消總會長甚至是前立法院院長長王金平，而高雄市義消陳義永總隊長及各大隊長分隊長也都是民間人士所兼任，根本就不是政府所屬，游淑慧的指控根本就是刻意潑髒水，民意代表要做指控連基本的認知與查證都沒有，國民黨果然不意外！

林智鴻也在臉書發文，批「不分區議員？是不懂裝懂？還是製造謠言惡意抹黑？義消團體是民間團體，不是公務單位！自發性活動不是公務，是以行動來支持台灣的未來。」林智鴻也請游大議員不要為了惡鬥，消費在前線辛苦的義消人員，剝奪義消人員參與公共事務的自由！

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