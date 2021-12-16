海港城市獨特體驗　酒店化身豪華郵輪精彩啟航

高雄近來有萬豪、洲際等國際級酒店進駐，而高雄中央公園英迪格酒店則是高雄首家國際酒店，2016年12月16日開幕，業主方引進洲際酒店集團營運管理，開啟港都擁有國際精品酒店的世代。迎接5週年之際，英迪格強化高雄海港城市的印象，將化身為巨型豪華郵輪，推出「5 GO HIGH」活動。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-16 20:48:37
高雄英迪格總經理李冠賢說：「高雄英迪格5歲生日，深化英迪格與高雄海港的鄰里文化，將高雄英迪格打造成一艘巨型豪華郵輪，邀請大家登船，航向全新的2022，一起Go High！」
行銷業務總監Mandy表示，前段時間的疫情讓大家悶了很久，現在國外仍不安全，還不是出國的好時機，邀請大家一起來高雄搭乘遊艇，一邊品嚐小點心一邊欣賞無敵的港灣美景。
「5 GO HIGH」周年慶活動即日起至3月31日推出，與台灣最大客製化遊艇製造公司嘉信跨界合作，消費者只要入住高級房城市景觀一晚，就可搭乘私人遊艇享受3個小時的海景遊歷；另外也有超優惠住房專案推出，贈送半自助吧早餐、雙人午茶點心及頂樓酒吧美食美酒，享受郵輪式全天候的供餐體驗。
Pier No.1 高空露天酒吧也特別設計「星海」及「海砂」兩款海洋色系的限定特調，並推出6款暖心熱調酒及4款冬令進補湯品，每週五至週日還有「船長之夜」，服務人員穿上筆挺的白襯衫及黑領結，穿梭在賓客之間提供服務。當晚消費滿2000元即可挑戰「黃金輪盤手」轉出驚喜，最大獎為整筆消費享8折優惠。