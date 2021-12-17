直擊新北消防肌肉猛男！林莎、粿粿直播洩本尊真實身材

每年一推出必引起討論的新北市消防月曆，今年不只有猛男美女，還加入可愛的毛小孩加入，讓寒冷的冬天，溫暖療癒人心。17LIVE直播平台這次與新北市消防局攜手合作，推出《火場的勇士-新北消防發爾麵》直播節目，由宅男女神林莎和中信兄弟啦啦隊PS女孩粿粿搭擋主持，帶大家開箱直擊「新北消防發爾麵」最真實的消防訓練日常，揭開火場中的勇士們是如何磨練身心與惡火搏鬥，多位2022新北消防形象月曆中月曆猛男、正妹也將現身節目。





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▲17瘋開箱即將直擊新北消防局的勇士們模擬工作實況。（圖／17LIVE提供）

▲新北消防形象月曆已經發行第14年。（圖／新北消防局提供）

▲今年消防形象月曆不只有猛男，還加入可愛的狗狗。（圖／新北消防局提供）

林莎、粿粿兩位主持人12玥18日14:00將率隊沐容Alice、林先生Duke、林俞汝annie、權拳等四位17人氣LIVER將現身新北消防八里分隊，帶大家實地了解火場勇士們的真實裝備及學習打火裝備的操作，新北市消防局出動陣容堅強的消防教官團，親自帶領17LIVER們挑戰不同的關卡，消防形象月曆中的猛男消防員與正妹義消也將現身節目中，親身示範教學之外，還將分享過往消防職涯最難忘的救災經歷。





許多人透過電視劇《火神的眼淚》，了解消防員真實生活和工作的血與淚，這次《17瘋開箱》要帶大家體驗消防員訓練的高難度與專業度，從事消防這項高危職業，不僅需要膽識過人，還得有強健的體魄，才能在災難前線緊急應對處理救災救人。





▲新北消防形象月曆以溫暖、活力為主題，由美女消防員與工作犬共同拍攝。（圖／新北消防局提供）

▲新北消防形象月曆銷售收入扣除成本，都會用來做公益。（圖／新北消防局提供）

節目中LIVER們將分別和消防員組隊挑戰各項分秒必爭的關卡，並為節目觀眾準備了熱騰騰的抽獎好禮「2022新北消防形象月曆」，新北消防月曆迄今已屆第14年，今年月曆以溫暖、活力為主題，創新與毛小孩及工作犬共同拍攝，防疫期間消防人員也不斷自主訓練，鍛鍊健美等級肌肉線條，獨家與全家便利商店合作販售，想獲得「2022新北消防形象月曆」抽獎好禮，18日下午2點請鎖定收看《17瘋開箱》節目（https://17.live/zh-Hant/profile/r/266384）。



