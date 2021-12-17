土耳其降息里拉再貶　艾爾段拍板基本工資漲50%

我是廣告 請繼續往下閱讀
據土耳其社會安全機構（Social Security Institution），全國有逾4成勞工的收入為基本工資。
艾爾段說：「我認為，調漲後，我們展現出不會讓我們的勞工遭受打擊的決心。」
土耳其11月通膨率為21.31%，過去12個月平均通膨率為17.71%。儘管通膨節節高升，央行沒有結束寬鬆周期。
在貨幣政策委員會開會前，巿場預期降息趨勢不會改變，里拉於當地時間今天上午已先貶一輪。央行公告降息決策後，兌美元匯價繼續走跌，來到1美元兌15.6089里拉，再創新低。
儘管投資人和經濟學家一再呼籲升息抗通膨，但是堅信「高利率引發高通膨」非典型貨幣政策觀點的艾爾段強勢捍衛降息政策，衝擊巿場信心而加劇里拉貶值和物價飆漲。
央行自9月以來4度降息，累計大砍利率5個百分點，坐實了巿場認為央行屈服於將利率視為「萬惡之母」的艾爾段，無法獨立決策。
即使過去一個月央行4度干預外匯巿場，里拉兌美元匯價今年仍已貶值逾50%，民眾實質購買力一再下跌。
有分析指出，這是土耳其自2018年以來，約3年間的第2場貨幣危機，上一場危機時里拉兌美元還在「保5」、「保6」、「保7」的程度，現在1美元眼看逼近兌換16里拉。
央行今天在政策聲明中指出，當前通膨情勢是「供給面的短暫效應」，強調「匯率走勢，以及諸如全球糧食和農產品價格上升、供給限制等供給面因素，還有需求形勢演變，趨使11月通膨上升」。
艾爾段11月間6度強勢地公開捍衛降息政策，本月2日於金融巿場劇烈波動之際將力挺低利率政策的國庫暨財政部次長扶正。新財經內閣正推動以低利率為基調的所謂「新經濟模式」。艾爾段認為，此舉有助提振生產和出口，將可助長經濟成長。（編輯：林憬屏）1101216