NOW早報／王力宏離婚後「勇敢露面」！眼袋發黑照常上工

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王力宏早前愛與李靚蕾放閃，隨著次數減少而爆出婚變，王力宏發文認了與老婆對未來無法達成共識決定離婚，8年婚姻成為過去式，「在這些年的婚姻當中，我做的不足的地方太多了，也感到很遺憾。現在我們對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃所以決定分開生活。雖然已提出申請，但是我們永遠會是一家人。懇求外界給予隱私與空間，不要打擾家人。謝謝大家關心」。
王力宏15日證實與李靚蕾正在辦離婚手續，但他前一天14日仍敬業上工，網友目擊王力宏在滑雪場拍攝，只見他精神奕奕、笑容滿面；儘管離婚，他昨晚照常工作、勇敢在媒體前露面，心情看似不受離婚影響。
此外，王力宏與李靚蕾最近一次同框是在2年前的台北演唱會，他們大方在上萬觀眾前接吻，更令人唏噓的是，同場還有上個月宣布離婚的大S及汪小菲，讓網友大嘆：「物是人非！」
四大公投決戰就在週六！「投票議題、注意事項」一次看懂
四大公投迎來最後倒數！國民黨喊出「四個同意，台灣更美麗」；民進黨也喊「四個不同意，台灣更有力」。藍綠兩黨拚命廝殺，全民備戰公投。12月18日全民投票到底在投什麼？這些提案如果通過會怎麼樣？《NOWnews》整理出四大公投懶人包，讓你三分鐘快速搞懂全民公投！
一、 重啟核四 /提案人：黃士修
主文： 您是否同意核四啟封商轉發電？
正方：核電提供低碳且穩定的供電，能降低空氣汙染；且台灣缺電為事實，若核電不重啟，台灣電價將上漲。而核廢料問題可以參考國外「乾式貯存」再轉為新的核燃料作法。
反方：除了核廢料處置問題，任何電力都有疏失及天災意外的可能；只是台灣難以承受核電廠事故可能所造成的災難。缺電方面，政府提高再生能源及天然氣比例，可穩定供電。
二、 萊豬，來不來？/提案人：林為洲
主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？
正方：缺乏人體長期攝取量報告；國際標準未必適用於本國人；國民健康不能成為利益交易的籌碼。
反方：美豬公投攸關國家對外經貿佈局，倘若通過就代表台灣對國際承諾跳票；且不利於參與CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。
三、 公投綁大選/提案人：江啟臣
主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？
正方：不同時舉行可能造成投票率低，民主成效不彰；且與大選合併，能「省錢、省時、省力」。
反方：2018年九合一公投選務大亂的經驗指出公投綁大選未必省錢省力；且分開舉辦能區分「選人」還是「選事」，能增加選民討論及思辨時間。
主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）
正方：珍貴的藻礁地形遭到破壞，無法修復，其影響擴及海洋生態體系。
反方：三接天然氣一退再退，現今的施工方案已對藻礁影響降到最低。
投票要注意哪些事項？我要帶什麼？
攜帶資料：國民身分證、投票通知單及印章、口罩（全民防疫不鬆懈！）
投票時間：民國110年12月18日（星期六）上午8時至下午4時止。
投票地點：查看投票通知書，或上中選會網站查詢
投票流程：攜帶身分證、印章、投票通知單至投票所→出示證件核對身分→簽名或蓋章領取公投票→至圈票處使用選委會印章圈選同意或不同意→投入公投票→完成！
禁止攜帶手機或攝影器材進入投票所；禁止故意毀公投票；禁止喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票；禁止將公同票攜出投票所。
民主的精神在於對公共事務的深究與關心，正反方的觀點及爭議絕非寥寥數語可言盡；喊口號不是台灣的未來，思辨討論才是福爾摩沙可貴之處，這週六等你站出來為自己的國家喊聲！
今日天氣／冷氣團襲台！北東濕冷多雨 中南部夜間低溫急降
中央氣象局預報，昨（16）日入夜後至今日清晨隨著鋒面通過，迎風面的北部、東北部地區將雲量增多，容易有局部陣雨，其餘地區則影響不大；而鋒面通過之後，東北季風或大陸冷氣團將南下，屆時北部、東半部地區恐一整天都出現雨勢。
至於颱風動態方面，第22號強烈颱風雷伊目前位置在鵝鑾鼻南南東方1460公里的海面上，向西朝南海移動，短期內對於台灣並無直接影響。
溫度方面，今日各地清晨低溫約落在17至20度附近，白天北部、東北部地區高溫約18至20度，中部、東部則落在21到25度，而南部與東南部高溫仍有26至28度左右，為日夜溫差大的天氣型態。
桃園防疫旅館爆群聚！4人定序相同 春節檢疫強化4大作為
中央流行疫情指揮中心昨（16）日表示，因應案16851於今(2021)年12月11日自主健康管理期間確診，指揮中心與地方衛生局立即展開相關調查，包括擴大回溯追蹤、擴大採檢、現場勘查、病毒定序等，發現同防疫旅宿同樓層之案16768、16841、16851、16856病毒S基因序列相同，初步研判可能為一起防疫旅宿相關感染事件。
指揮中心說明，考量防疫旅宿為國內疫情控制關鍵，指揮中心即刻啟動防疫旅宿四大強化作為，多管齊下，嚴守社區防線：
一、強化監測作為，增加春節檢疫專案3項方案篩檢次數及查核與違規裁處：
(一) 3方案均於入境時、檢疫第3、7、10、14及第21天(自主健康管理期間第6-7天)進行PCR檢驗或公費快篩。
(二) 居家檢疫期間加強查核，違反規定者將加重裁處。
二、防疫旅宿防疫措施查核：邀集感控專家針對防疫旅宿進行全面查核，指導與協助防疫旅宿落實防疫管理措施。
三、防疫旅宿通風空調檢視：請勞動部勞動及職業安全衛生研究所協助全面檢視防疫旅宿之通風空調換氣情形，並提供改善建議。
四、加強有症狀通報：檢疫期間有症狀均要進行PCR採檢，以確實掌握可能個案。
NBA／疫情升溫！聯盟37位球員確診 首例Omicron病例出現
隨著疫情升溫，NBA官方也決定加強檢測強度，根據《ESPN》記者Adrian Wojnarowski報導，聯盟已和球員工會達成疫情保護協議，未來將增加更多的賽前檢測。
15日籃網和湖人等多隊爆出有球員觸發健康與安全協議，因此無法出賽的消息，有鑑於前兩年的經驗，聯盟為了避免停賽的事情再度發生，決定進一步的提升防疫力道，未來將在所有的比賽日及訓練日對球員進行更多的新冠檢測，無論球員是否接種了疫苗。
此外，由於陽性病例的增加。 NBA和球員工會已經同意從周六開始對沒有注射加強針的球員進行進一步檢測。根據此前報導NBA球員目前有97%的疫苗接種率，並且有60%的球員注射了加強針。
而《The Athletic 》記者Shams Charania則是在報導中指出，NBA在最近的檢測中發現了首例Omicron感染病例。據美國官方估計，這種新型變種現在大約占美國病例中3%的比例。
目前NBA總共有多達37位球員觸發了聯盟的健康安全協議，如果內部疫情的傳播仍然停不下來，那2019-20賽季封館的噩夢，不是不可能再度來臨。
麥當勞點餐「狂唸咒語」！他結帳愣：好省 內行秒懂狂讚
麥當勞因為其獨特的薯條風味以及時不時就推出新產品，深受台灣民眾喜愛，在過去幾年間，年度調查報告顯示，麥當勞市佔率高達50％以上，可以說是台灣速食之王。近日，就有網友分享自己去買麥當勞時，發現大家點餐時都唸唸有詞，其真相曝光後，引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「晚上肚子餓，在新竹麥當勞大排長龍之中，好多人都來買A01，有人還一次跟店員喊要四份，看到有人還用甜心卡大杯可樂買1送1，這是不是最划算的宵夜啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「A01就是爽」、「一份A01再1+1，蠻划算」、「A01真的太佛了，不過快沒了」、「A01在點餐機可以自行點選購買，載具還可自己用，超方便」、「A01真的讚」、「之前10塊雞塊要100元，現在12塊雞塊65元，我還不吃爆」。
而網友所說的「A01」代碼，實際上就是麥當勞在11月中下旬宣布漲價後，一起推出的年終反饋，其中A01就是「單點6塊雞塊加1元多一件」，只要出示手機上的優惠券，或者直接口頭告訴店員要買「A01」就可以使用優惠，相當方便，不過，活動僅到12月28日就截止，熱愛雞塊的民眾可不要錯過囉！（編輯：賴禹妡）