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公投倒數！核四下的S斷層　地質學者兩派論戰一次看

▲公投即將在明（18）日展開，其中核四重啟議題也引發各界關注。（圖／NOWnews 資料照）
▲公投即將在明（18）日展開，其中核四重啟議題也引發各界關注。（圖／NOWnews 資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-12-17 11:00:00

公投即將在明（18）日展開，其中核四重啟議題也引發各界關注，反對方就有地質學者指出核四廠下有S斷層，且通過一號機與二號機，不過活動狀態難以確認，正方地質學者則抨擊，2019年地調所專家會議結論，將核四外海域斷層連接起來，成為93.9公里長的斷層，但資訊並未公開，且該結論對於開地地動參數有截然不同的影響。

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核四重啟的核安問題引發各界關注，而核四廠附近是否有活動斷層也掀起地質學者兩派討論，台大地質科學系教授陳文山接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，台電已承認核四廠下為「S斷層」，但活動狀態只有透過從核四廠外挖槽溝才能確認。

陳文山指出，核四廠附近的斷層長至8到10公里，明顯是活動斷層，由於受制於調查經費昂貴，我國對於該地區周遭斷層的活動週期一點都不清楚，「說不定是幾十年，或幾百年」，且以往的調查資料不夠完整，像是海域探勘可能需要上億的經費，且早期的技術不夠成熟，資料品質不完善，核四難以承擔其活動風險。

不過台大永續地球尖端科學中心教授、地質學者魏國彥日前於立法院核四公聽會指出，2019年地調所專家會議將核四廠外的海域斷層連接，成為93.9公里長的斷層，但這就使計算附近斷層帶的最大地動速度的參數改變，最大地動速度從0.27g，上升至0.618-0.817g以及0.45-0.57g。

魏國彥指出，該會議的相關資料並沒有公開，但根據台灣地震科學中心發表的地表震動機率圖，核四廠發生5級地震的機率很低，而中央氣象局地震測報中心的資料指出，核四一帶難以發生規模6級以上的地震，而以最大地動速度0.618-0.817g以及0.45-0.57g來看，規模將比九二一大地震更大，那麼所有北台灣的建築物都會有危險。

根據中央地質調查所2013年的調查顯示，S斷層並未擾動到上方覆沖積層的特徵，另根據3個定年結果，推論S斷層至少43,500年沒有活動過，且S斷層未列入活動斷層。

核四廠從建設到選址等問題，運轉可行性屢次遭到質疑，不過核能安全與地質調查掀起各方不同論戰，核四重啟與否未來需要更長時間的地質調查與核安檢驗，恐怕不是公投說了算。

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