公投倒數！核四下的S斷層　地質學者兩派論戰一次看

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陳文山指出，核四廠附近的斷層長至8到10公里，明顯是活動斷層，由於受制於調查經費昂貴，我國對於該地區周遭斷層的活動週期一點都不清楚，「說不定是幾十年，或幾百年」，且以往的調查資料不夠完整，像是海域探勘可能需要上億的經費，且早期的技術不夠成熟，資料品質不完善，核四難以承擔其活動風險。
不過台大永續地球尖端科學中心教授、地質學者魏國彥日前於立法院核四公聽會指出，2019年地調所專家會議將核四廠外的海域斷層連接，成為93.9公里長的斷層，但這就使計算附近斷層帶的最大地動速度的參數改變，最大地動速度從0.27g，上升至0.618-0.817g以及0.45-0.57g。
魏國彥指出，該會議的相關資料並沒有公開，但根據台灣地震科學中心發表的地表震動機率圖，核四廠發生5級地震的機率很低，而中央氣象局地震測報中心的資料指出，核四一帶難以發生規模6級以上的地震，而以最大地動速度0.618-0.817g以及0.45-0.57g來看，規模將比九二一大地震更大，那麼所有北台灣的建築物都會有危險。
根據中央地質調查所2013年的調查顯示，S斷層並未擾動到上方覆沖積層的特徵，另根據3個定年結果，推論S斷層至少43,500年沒有活動過，且S斷層未列入活動斷層。
核四廠從建設到選址等問題，運轉可行性屢次遭到質疑，不過核能安全與地質調查掀起各方不同論戰，核四重啟與否未來需要更長時間的地質調查與核安檢驗，恐怕不是公投說了算。