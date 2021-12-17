三接與核四具互補性　中研院學者：勿忘淨零碳排

我是廣告 請繼續往下閱讀
而生態系的維持環環相扣，生物、無生物和環境的關係缺一不可，蕭代基強調，任何一個小小的生物都有他的重要性，如果少了一個，可能一連串很多的生物就都會受影響，甚至消失，如果為了經濟發展要犧牲某一個天然資源，我們就要去找一個最不重要的，但藻礁是全台唯一。
三接主要是為了供應大潭燃氣發電機組，我國要在2025年完成再生能源發電比增至20%、燃氣增至50%、燃煤降低至30%的目標，不過蕭代基提醒，到2050年則需達到淨零碳排，高碳排的所有火力發電設施可能需降至0，「如果沒有核電，那就要靠再生能源！」
蕭代基指出，台灣的再生能源主要依賴風力發電，潛力超過20%，「但還是有它的風險存在，台灣本島都曾經發生路上的風力發電機被吹倒的事件，更何況是海上的風更大。」核電不應是未來被排除的選項之一。
而以世界各國持續研究新型的核電來看，這是未來會持續發展的能源，蕭代基說明，新型的核能發電廠規模更小，產生的核廢料更少，且核四目前為封存狀態，也就是可以再重新啟動，雖然需要不少人力資源和安全相關檢查，但會遠小於任何一種電廠的興建成本，且現有的核電廠也預留的裝設新機組的空間，核電不應被視為禁忌。