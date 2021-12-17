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三接與核四具互補性　中研院學者：勿忘淨零碳排

▲公投即將在本周末登場，其中第17、20案分別為重啟核四與三接遷移，兩者皆牽涉台灣未來的能源規劃與相關分配。（圖／翻攝珍愛桃園藻礁臉書）
▲公投即將在本周末登場，其中第17、20案分別為重啟核四與三接遷移，兩者皆牽涉台灣未來的能源規劃與相關分配。（圖／翻攝珍愛桃園藻礁臉書）

記者黃仁杰／台北報導

2021-12-17 14:30:00

1218公投即將在本周末登場，其中第17、20案分別為重啟核四與三接遷移，兩者皆牽涉台灣未來的能源規劃與相關分配，中研院經濟研究所兼任研究員蕭代基接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，所有的能源都有其風險存在，不過藻礁為全台僅有，具不可替代性，加上考量2050年的淨零碳排放目標，不應將核電完全排除。

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蕭代基表示，大潭第三液化天然氣接收站（三接）與藻礁的利弊比較顯而易見，藻礁破壞了之後就沒有了，也就是學術上所稱的「不可替代性」，而三接不管是現況或外移，都一定會影響藻礁，「重點不是有沒有碰到，只要建在那邊海流就不一樣，漂沙潛量、方向不同，生態就會改變。」

而生態系的維持環環相扣，生物、無生物和環境的關係缺一不可，蕭代基強調，任何一個小小的生物都有他的重要性，如果少了一個，可能一連串很多的生物就都會受影響，甚至消失，如果為了經濟發展要犧牲某一個天然資源，我們就要去找一個最不重要的，但藻礁是全台唯一。

三接主要是為了供應大潭燃氣發電機組，我國要在2025年完成再生能源發電比增至20%、燃氣增至50%、燃煤降低至30%的目標，不過蕭代基提醒，到2050年則需達到淨零碳排，高碳排的所有火力發電設施可能需降至0，「如果沒有核電，那就要靠再生能源！」

蕭代基指出，台灣的再生能源主要依賴風力發電，潛力超過20%，「但還是有它的風險存在，台灣本島都曾經發生路上的風力發電機被吹倒的事件，更何況是海上的風更大。」核電不應是未來被排除的選項之一。

而以世界各國持續研究新型的核電來看，這是未來會持續發展的能源，蕭代基說明，新型的核能發電廠規模更小，產生的核廢料更少，且核四目前為封存狀態，也就是可以再重新啟動，雖然需要不少人力資源和安全相關檢查，但會遠小於任何一種電廠的興建成本，且現有的核電廠也預留的裝設新機組的空間，核電不應被視為禁忌。

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