回應法國議員訪台 國台辦：民進黨勾連外部勢力終遭清算
法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑(François de Rugy)近日率團訪問台灣，並拜會總統蔡英文，表達台法共享民主自由價值觀，以及對未來在經濟領域合作的願景，再度引發北京不滿；中國國台辦發言人馬曉光指控，民進黨當局勾連外部勢力謀獨，終將遭清算。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-17 07:05:03
馬曉光16日接受中媒應詢時指出，民進黨當局在勾連外部勢力謀獨方面，樁樁劣跡不斷積累，不擇手段拉攏外國反華議員，企圖藉此製造其謀獨行徑得到國際社會支持的假象，欺騙島內民眾、左右輿論；而部分國家的反華勢力則出於「以台制華」的目的，把台灣當棋子，企圖操弄涉台議題，阻撓中國統一和民族復興。
馬曉光警告，有關國家的某些議員，應立即停止對台獨勢力任何形式的支持，敦促有關國家政府恪守一個中國原則，慎重妥善處理涉台問題。
此外，中國外交部發言人趙立堅，15日針對戴扈傑等人訪台一事也強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方和政治往來。有關方面應切實遵守一個中國原則，停止向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號，用實際行動維護雙邊關係健康穩定發展。