心疼李靚蕾斷開王力宏8年婚　閨密侯佩岑隔空安慰

金曲歌王王力宏宣布與結婚8年的妻子李靚蕾離婚，引起外界譁然，尤其媒體直指李靚蕾插手另一半事業，導致婆媳產生嫌隙，讓沒有發聲管道的女方頗受委曲，新聞爆發後，她始終保持沉默，也沒更新社群平台，連好友Janet都對離婚一事不知情，身為閨密的侯佩岑，往年都會po出一起慶生的美照，今年選擇張貼出獨照，並發了一句鼓勵話語，似乎在隔空安慰李靚蕾。





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▲深陷離婚風暴的大Ｓ（右），去年幫侯佩岑慶生給她驚喜。（圖／翻攝侯佩岑IG）

▲李靚蕾（左）去年幫侯佩岑（中）慶生，感情深厚。（圖／翻攝侯佩岑IG）

▲李靚蕾（後排左）加入明星貴婦團，和侯佩岑、陳若儀、關穎組成十全十美媽媽團。（圖／翻攝侯佩岑IG）

侯佩岑圈內人緣不錯，每年12月20日生日前夕，都會開始一連串的慶生活動，去年大小S、李靚蕾接連給她生日驚喜，她開心表示「覺得很幸福，珍惜身邊好朋友們的陪伴和祝福」，還不忘在結尾送上數顆愛心，沒想到才隔了一年，大S跟李靚蕾都跟另一半說再見，今年侯佩岑43歲生日將屆，在社群平台不見與閨密合照，相對低調許多。





▲侯佩岑發文疑似在安慰李靚蕾。（圖／翻攝侯佩岑IG）

李靚蕾近年加入被稱為「十全十美媽媽團」的名媛貴婦圈，和關穎、陳若儀、江佩蓉等人頻頻聚會，爆出離婚消息後，貴婦好友們都沒有為她發聲，去年此時PO出親密慶生照的侯佩岑，昨（16）日改在社群網站PO出獨照，並寫道：「願我們都能安之若素，靜好如初。」並標記了「freedom 」、「peace 」、「beyou」，似乎在對李靚蕾喊話，希望對方離婚後獲得自由與平靜，安慰意味相當明顯。



