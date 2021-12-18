三接遷離將誤減碳進程21%　學者曝這方案對藻礁衝擊最低

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趙家緯說明，台灣的目標是希望能滿足用電需求又能減低汙染，若是公投通過，三接遷離，無法如期在2025年供氣時，將會有100億度的發電缺口，「其實不太會缺電，但會缺比較低汙染的電」，就需要依靠燃煤補足，然而使用燃煤會造成環境面代價。
「燃氣是達成2050年淨零轉型承諾的重要橋接能源」，趙家緯表示，若是三接遷離，台灣依靠燃煤補足發電缺口，就會導致中火燃煤的2部機組無法轉備用、興達燃媒4號機提前除役承諾跳票，不僅對空汙排碳有不利的影響，也將延誤減碳進程21%。
延誤減碳進程究竟對台灣有何影響？趙家緯示警，延誤減碳進程除會讓台電等單位被罰錢，國際間也會觀察各國減碳績效表現，甚至將氣候議題納入外交議程、貿易談判，影響台灣在國際間的形象，且許多產業在2026年後都會面臨歐盟碳關稅要求，當每度電的碳排高，產品的碳排也高，出口時可能會需要付出更多關稅，影響產業競爭力。
潘忠政曾表明，自始都未反對建三接，只是要求不要蓋在藻礁生態系上。11月中旬，藻礁公投推動聯盟提出「台北港替代方案」，認為三接遷址台北港N7～N9碼頭比政府提出的外推案更可行，時程最多只要5.5年，就能兼得保育與能源轉型，還可增氣減煤並改善中南部空污，更能節省1300億元公帑。
不過趙家緯分析，台北港方案從2018年就有人提出，當時討論可否作為替代方案或許還有意義，但今日台北港已無空間。又運送液化天然氣（LNG）的LNG船屬於危險品運輸船，其卸料碼頭與其他碼頭需距離320公尺，且航行時左右皆需與其他船隻保持150公尺的安全距離，對於航道安全或其他船隻作業都有很大的影響。
趙家緯也提到，若欲遷址台北港，就要挑選目前尚未填海造陸的區域，不過需要三年考量完整的前置作業、可行性評估、環評等，耗費四年圍堤造地興建碼頭，再花上四年建置儲槽與氣化設備，需要至少11年的時間，待蓋好後逼近2050年淨零碳排目標，能提供的燃氣時間短，也無助於短期的減煤需求。
那是否可透過節能與綠能補足燃煤缺口呢？趙家緯解釋，若台灣2025年時太陽光電發電量可由原定的20GW目標提升至25GW，可以補上約50億度的缺口，但台灣對於地面型光電社會接受度還未提升，可行性較低。
趙家緯透露，三接扮演的角色不僅是供電，還能串連北中南的供氣網路，確保供氣安全，維持穩定供電狀況，也可以仰賴燃氣大幅度削減燃煤，且像是太陽光電等再生能源也適合搭配燃氣，因為雖然太陽光電在白日貢獻大，但傍晚後供電量會減少，燃氣啟動時間短，可以快速補足電力，至於在2050年後，閒置的燃氣接收站可以規劃用於氫能，政府應提出具體轉型規劃。
趙家緯直言，若是公投不通過，政府依照再外推方案進行，這是對整體生態系衝擊最小化的替代案，但必須要避免工作船再擱淺傷害環境，中油須加強對施工人員的訓練與監督，後續再外推方案要再受到環境審查檢視對生態衝擊，也要盡可能妥善運用10億元的生態藻礁保育基金，甚至可以成立生態監督委員會，將生態衝擊最小化。