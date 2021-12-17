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中俄互動升溫　外媒：須關注冬奧時的烏克蘭局勢

▲近期中俄互動升溫，軍事合作活動增加。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲近期中俄互動升溫，軍事合作活動增加。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-12-17 08:23:59

中國國家主席習近平，15日與俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)舉行視訊會談，蒲亭承諾將會出席北京冬奧開幕式，算是在一片外交抵制潮中伸出「友誼之手」，習近平則是支持蒲亭要求美國和北約做出安全保障，中俄關係看似因近期所處的國際環境相似而有升溫。有外媒認為，外界應密切關注明年2月的冬奧舉行期間，烏克蘭局勢，以及俄國是否會在那時有所動作。

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根據《美國之音》報導，過去在俄國有關東歐的爭議、與北約的角力上，北京通常不太表態，現在卻與俄羅斯站在一起，顯得十分罕見。有俄國媒體形容，中國過去雖然也曾反對過北約東擴，但明確支持俄羅斯的舉動幾乎從未有過，特別歐盟是中國主要貿易夥伴，儘管北京與美國近年關係不佳，但與歐盟在經濟領域保持良好關係，對中國仍有一定程度的重要性。

一些俄國的戰略分析人士認為，所謂中俄「背靠背」外交的考量，可能是想讓美國意識到，如果同時介入歐亞兩地安全事務，成本將大幅提升，這點可從近期中俄軍事合作增加看出端倪；雖然這不意味著中俄會走上軍事結盟道路，但不可否認的是，在這些合作和會晤舉辦的同時，俄羅斯與烏克蘭的關係，以及台海局勢都在持續緊繃。

至於為何該注意冬奧舉行期間，是因為有觀察人士提出，數十年來，與中國有關聯的幾場奧運會，都曾伴隨俄羅斯的軍事入侵行動。時間最近的2次，一是2014年的索契冬奧，習近平曾出席並展示對蒲亭的支持，那時俄羅斯與西方關係惡化，開幕式上的大國領導人寥寥無幾，過了1個月就發生克里米亞危機，俄羅斯吞併了克里米亞半島，並入侵烏克蘭東部；二則是2008年的北京奧運期間，俄羅斯入侵喬治亞一事，當時喬治亞政府與南奧塞提亞地區爆發戰爭，俄羅斯軍隊火速介入，事後更承認南奧塞提亞以及阿布哈茲獨立，喬治亞因此喪失大片領土。歐美譴責俄羅斯破壞喬治亞領土完整，俄國則反過來批評喬治亞對南奧塞提亞居民進行屠殺，但不少輿論都相信，這是俄國對喬治亞可能加入北約，以及對南奧塞提亞親俄勢力高漲的反應。

目前包含美國、烏克蘭在內，多國的軍事情報都顯示，俄國在烏克蘭邊境大量部署軍隊，甚至有報導聲稱，俄羅斯很可能在明年2月入侵烏克蘭。

另一派分析人士則認為，蒲亭陳兵烏俄邊境的舉動，不排除只是在虛張聲勢，目的是趁美國集中精力與北京對抗時，藉由在烏克蘭生事，索取歐美更多讓步和好處。雖然在事態明朗化之前，暫時無法斷定蒲亭究竟在打什麼算盤，但不可否認的是，明年初的北京冬奧，確實是個值得關注的時間點。

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