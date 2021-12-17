被馬斯克讚「聰明勤奮人太多」 中媒：不確定是否為捧殺
特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)話題不斷，13日才被選為《時代》雜誌(Time)年度風雲人物，15日又被英國《金融時報》(Financial Times)選為今年「年度人物」，以表彰他在電動車產業轉型所做的貢獻。近期他在接受訪問時提到，中國將成為世界汽車行業中不可忽視的力量，並大讚「中國勤奮而聰明的人數量龐大」；有中媒分析時指出，無法確定這究竟是誇獎或捧殺，但可以確定的是，馬斯克越來越關注中國的造車產業。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-17 08:56:41
綜合《澎湃新聞》、《搜狐新聞》等中媒報導，馬斯克聲稱，中國將成為世界汽車行業中不可忽視的力量，認為人們忽視了中國所取得的巨大成就，而上世紀80、90年代發生的日本商品進口浪潮，即將在中國車企重新上演。
馬斯克並說：「中國的敬業精神，以及勤奮而聰明的人之數量龐大，都令人驚嘆。這讓人在讚嘆的同時，又有一絲畏懼。他們會把事情做好。」
報導指出，這不是馬斯克首次看好中國市場和造車新勢力，在日前剛結束的《華爾街日報》CEO理事會上，馬斯克就曾表示，中國的經濟規模未來可能會是美國的2到3倍，認為特斯拉與中國保持著十分良好的關係，而這與特斯拉在中國的迅速成長很有關聯。
也有中媒聲稱，雖然無法確定馬斯克是真誠的在誇獎中國，抑或只是戰術上的捧殺，但可以確定的是，馬斯克確實越來越關注中國的造車業，中國市場對特斯拉的貢獻也在明顯增加。
不過報導也提到，中國在飛速進步的同時，也應正視雙方仍存在的差距，比如市場對特斯拉銷量的預測，是會在2022年開啟年銷百萬輛的時代，而中國則還在10萬輛左右。此外，目前中國市場也還沒有1家造車企業，具備特斯拉那樣完整的產業鏈模式，即：核心技術自研、核心自產到全球生產渠道自建、全球銷售渠道直營布局等。