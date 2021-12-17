名家論壇》黃創夏／我「私」故我在，國民黨該敗！

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別假裝「清高」想擺脫公投的政黨色彩和責任啦！
從台灣第一個公投「防禦性公投」，2004年陳水扁為了迎戰「連宋配」，推出「強化國防」和「對等談判」公投，搭配著「牽手護台灣」活動，公投在台灣，本來就是政黨對決的產物！
這一年，侯友宜正在警政署服務，本身就擔負大選順利進行的相關責任，後來還負責偵查「319槍擊案」，不可能不知道當時公投和政治對決的緊密關聯吧！
國民黨也不是那麼的「思無邪」啦，2008年，由所謂的「藍營聖人」王建煊和「財經總設計師」蕭萬長分別領銜「反貪腐」和「返聯公投」，還是以政治動員和政黨對決邏輯在對抗民進黨的「討黨產」和「入聯公投」！
請問侯友宜，要論起「以蒼生為念」，揹著國民黨或泛藍提名的國民黨旗在身上，你自認自己和王建煊與蕭萬長是「並駕齊驅」嗎？
到了2018年，又是由國民黨率先發動了反空汙等公投，分別由盧秀燕、林德福和郝龍斌領銜推出三個公投以上，而這一年，也是侯友宜揹著「國民黨提名」的旗幟，參選新北市的市長！
說穿了，侯友宜少在哪裡裝著「超越黨派」，我「私」故我在，正說明了根本就是一個不折不扣，只會算計自己利益的「國民黨人」！
侯友宜在演甚麼戲？基本上就是在抄襲馬英九！
藏拙，可能是一種豁達、優雅的個人生活修為；也可能是一種取巧、包裝的政治詐術！
越是肚子裡沒料的傢伙，越會對於爭議事務展現出「不表態」，說穿了，只是透過「不沾鍋」的所謂「藏拙」，掩飾自己的空洞，還創造支持群眾的幻想。
但關鍵時刻到了，還是得要表表態，這時一定是要微言大義、四平八穩、以天下蒼生為念的八股文章，面面俱到，倒是滿紙廢話，空洞無物，卻是旁徵博引，目的就是要「收割」或者是「甩鍋」！
為什麼要「甩鍋」？在黃士修、戰鬥藍、朱立倫和侯友宜的「翻轉四大天王」賣力演出之下，原本在公投戰場上，國民黨居於優勢的局面，自我毀滅，一去不復返了。
這就是國民黨「最強的DNA」要發揮功用的時候：成功的人找方法、失敗的人找藉口、潰敗的人找戰犯！「百年」老黨就算日薄西山，投機取巧本能就會為「超前部署」內鬥而努力。
他們都有共通的一招：不是我的錯！
先前國民黨被黃士修牽著鼻子走，還有「戰鬥藍」另立黨中央‧‧‧大局不妙，超前部署，快找戰犯，立即炮口指向侯友宜，揚言要「不提名侯友宜」！
這真是滑天下之大稽，新北市不提名侯友宜，還有誰？難道提名周錫瑋！
侯友宜也反制了，《我思故我在》洋洋灑灑千字文‧‧‧說穿了，沽名釣譽！
侯友宜若是真心的，以他是國民黨超重量級諸侯，在一年前當江啟臣盲動，發起如侯友宜千字文中所說「非友即敵搞的像選舉一樣」，那時，侯友宜卻不說！
幾個月前，當朱立倫承接江啟臣留下的「雞肋」，也是「搞得像選舉一樣」，這個朝夕共事過八年的老長官，侯友宜總該說說了吧，他沒說！
該說話時「不沾鍋」，該甩鍋時必甩鍋！
說穿了，就是看風向不好，學習在攻頂之前的台北市長時期之馬英九一樣「不沾鍋」，如此而已！
為什麼「不沾鍋」在國民黨內特別好用？
因為國民黨這二、三十年以來根本缺乏反省，自然不會進行改革，只會有著『藍天仍在』的幻覺！
因此國民黨的「列寧式革命政黨」本質的弊端從沒解決，黨內的民主化遙不可及，只有可以重享富貴的幻覺，終究仍是一次又一次的幻滅！」
然而，這些年國民黨的「救世主」都不靠譜，馬英九經過八年自毀，韓國瑜更加快速地自毀，原因就是國民黨雖然渴望救世主，充滿的「太陽」情結，卻忘記太陽雖然光芒耀眼，更可能吞噬萬物，毀滅國民黨的一切！
事實上垂死前的太陽都會更狂暴，貪婪地吞噬與毀滅一切，最後變成是連光明都要吞噬的『黑洞』！
這些，就是國民黨的本質，國民黨各類人物除了各式各樣有理由的自私自利外，他的黨人已提不出一個口號、一種嚮往。
他的黨人或許仍然各有各的勢力，但內部相互抵銷的結果，卻使得他整個黨的力量，遠遠低於這些個別力量的總和。他早已成了一個具有高度「政治赤字」的黨。難抗拒沒落的命運。
此時此刻，只能嘆息問一聲：英九老矣，尚能飯否？
因為他一輩子吃政治飯用的「不沾鍋」，侯友宜已經接收了。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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