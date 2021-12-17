起底林心如關鍵作用！《華燈》劇本改10遍 他：兇手合理
《華燈初上》掀起全民追劇的燒腦熱潮，編劇杜政哲受訪透露製作祕辛，《華燈初上》籌備4年、劇本改了10遍，主要是因應台劇流行的脈絡，4年前市場偏好時代劇，《華燈》雛形比較像是紅玫瑰與白玫瑰，在條通世界相扶持的女性成長故事，後來類型劇崛起，才改成兇殺推理的懸疑劇，「決定要拍的版本就是蘇媽媽死，兇手倒是換了很多次，要做懸疑就做到極致，兇手是誰不能透露太多，但是這個人絕對合情合理。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-12-17 11:49:03
《華燈初上》的羅雨儂（Rose mama）可說是為了林心如量身打造，杜政哲說：「一開始寫的時候就是想著心如，想著她過去沒有演到什麼，現在可以演到哪裡？羅雨儂是最難寫的角色，因為她整個幅度很大，看完3季就會知道。」而劇本修修改改無數次，所有人物不斷組合變化，只有一個角色是新的，就是楊祐寧飾演的刑警，因為辦案才放入這個角色進來。
在《華燈初上》裡，所有風塵女子身邊幾乎都有渣男，杜政哲忍不住為他們平反：「怎麼不說每個女生都有問題，這些女性角色都有黑暗的一面，每個人一定都曾經在感情路上對不起誰，難道你們都沒有背叛過任何人嗎？」尤其是讓林心如、楊謹華姐妹翻臉的鳳小岳，堪稱千夫所指，杜政哲語帶玄機：「不要再罵『江翰』了，大家都說他好渣，可是真的要看完3季才能評斷。」似乎暗示每個人物是好是壞，到最後都有可能驚喜反轉。《華燈初上》第二季12月30日上架。