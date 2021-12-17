狼人殺女神揭最性感部位 擔心他挑戰「露點尺度」被檢舉
節目《娛樂百分百》單元「凹嗚狼人殺」近年獲得許多年齡層喜愛，數月前因疫情影響而改為線上播出，最近除了回歸錄影之外，也捎來一件震撼消息，就是各個「狼人殺偶像」明年1月即將站上小巨蛋玩遊戲，其中2位女神紀卜心、凱希接受《NOWnews今日新聞》專訪時，透露自己今年戰袍的細節，還笑說對小賴的服裝造型非常期待。
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-17 12:06:59
這次站上小巨蛋的12位「高玩級」玩家都有在節目中拿過MVP，包括黃偉晉、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、小賴、凱希、紀卜心、荳荳、篠崎泫、孫沁岳、雨婷和艾莉兒，清晰的邏輯、充滿智慧的的遊戲實力令人期待。另外，女神們的性感戰袍也備受關注，紀卜心、凱希受訪時表示平時上節目都以休閒為主，不過這次難得站上小巨蛋一定要好好「華麗」一番，不過礙於2人身材較嬌小，所以目前還在尋找合適的禮服，透露都對自己的鎖骨最有自信。
凱希去年在狼人殺頒獎典禮上，難得露出事業線，而這次她也不排斥：「如果真的找到露胸好看的衣服，我是可以嘗試的。」 被問到最有可能被誰的戰袍驚豔，紀卜心、凱希一致認為很愛突破尺度的小賴，應該會穿得很性感，凱希開玩笑說：「小賴最近的ＭＶ都大露肚子，然後一直扭，扭得比女生還要性感，他會不會穿那種大紅色、網紗，然後直接露點？」一旁的紀卜心則大反對：「不要啦，這樣會被檢舉吧！」看來2位女神都非常期待小賴的造型。
「凹嗚狼人殺總冠軍 台北小巨蛋演唱會」將於明年1月28日登場，是第一個將益智節目搬上大舞台的節目，也找來3組天王級等級嘉賓登台表演，包括五堅情、瘦子E.SO，還有粉絲不斷敲碗、許久未露臉的羅志祥。
※【NOWnews 今日新聞
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