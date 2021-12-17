巴西流感肆虐　各地檢測病毒種類

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根據報告，今年還有3493人死於嚴重急性呼吸道症候群（SRAG/SARS），但未經病毒鑑定，另有79個病例正在調查中，所以死於A型流感的人數應該更多。
克魯茲基金會流感資訊平台（InfoGripe/Fiocruz）督導葛梅斯（Marcelo Gomes）認為，由於里約熱內盧的流感疫情演變為流行病，並正在蔓延到聖保羅和薩爾瓦多（Salvador）等地，這是一個自然的結果。
葛梅斯說，住院和死亡之間存在比例關係的邏輯。雖然流行性感冒導致住院的比例很低，但住院患者的死亡率為12%至15%，隨著病毒的傳播，更多人將住院並最終死亡。
克魯茲基金會衛生科技傳播資訊研究所（ICICT/Fiocruz）流行病學家塞維爾（Diego Xavier）說，A型流感的傳播是限制措施鬆綁的結果，出現街頭人流增加與在公共場所不戴口罩。
此外，還有大量未識別的病毒檢體可能是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）或A型流感病毒，如果沒有適當的測試，根本無法確認是哪種病毒。
巴西東北部巴伊亞州（Bahia）首府薩爾瓦多發現首例由H3N2流感病毒引起的死亡病例，死者是1名80歲的老太太，患有心血管疾病和糖尿病，儘管接種了3劑COVID-19疫苗，但未接種流感疫苗。
薩爾瓦多市政府今天宣布新增38例A型流感病例，2021年迄今共通報147例病例。根據巴伊亞州衛生廳，該州已確認170例H3N2病例，其中144例在薩爾瓦多。
聖保羅州衛生廳旗下的布坦坦研究所（Instituto Butantan）15日宣布，將遵循世界衛生組織（WHO）的建議，從明年1月開始更新流感疫苗。
布坦坦研究所是南半球最大的流感疫苗生產商，今年向巴西衛生部交付800萬劑H1N1流感疫苗。
H1N1流感疫苗對3種流感病毒株有效，包括A型流感病毒H1N1和H3N2，以及B型流感病毒Victoria。世衛組織建議更新疫苗，將H3N2變異株的突變Darwin也包括在內。（編輯：郭中翰）1101217