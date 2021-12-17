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名家論壇》張銘祐／公投結果關係台灣未來

▲12月18日四大公投，關係著台灣的命運。（圖／擷取自pexels）
▲12月18日四大公投，關係著台灣的命運。（圖／擷取自pexels）

文/張銘祐

2021-12-17 09:43:34

12月18日四大公投，這關係著台灣的命運，本次投票有1982萬人，每項同意票只要超過495萬票，且超過不同意票，此案就會通過，而這次藍綠都拉高到，四個同義語四個不同意，其題目17到20案題目相當繁雜，而藍綠更是大力動員簡化解釋，相信很多人都很難理解，四大公投的重要性關乎你我。

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第17案「您是否同意核四啟封商轉發電？」；第18案「你是否同意政府應全面禁止含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」；第19案「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」。

第20案「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及上述海岸最低潮現網外平行延伸五公里之海域）」。

從核四是否重啟，正當性相當的不足，因為台灣的核四早在馬英九執政時期已經停止運轉，全年年底也將燃料棒全數送回美國，加上台灣是海島型國家一但核能發電無法早期被替代，猶如抱著不定時炸彈在發電，更關乎著北台灣一千多萬人的性命，既然這台老舊的拼裝車都已經將要淘汰，而且核廢料無法處理，連新北市市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙、苗栗縣長徐耀昌都反對的情況下，朱立倫怎麼會說是順應民意呢？

而關於含萊克多巴安豬肉是否進口的問題，很明顯關係著「台美貿易」、「國家安全」的問題，「經過農委會的努力，尤其口蹄疫拔針後，台灣豬自給率93.1%、豬價20年來最穩定、出口產值比去年增加13.6%」。所以台灣的豬滿足台灣使用更能出口，同理可證豬內臟的需求進口並不划算，而且這兩年沒有進口紀錄，進口美豬是站在貿易的公平性也證實台灣豬價格、品質這一年多來穩定成長，進口根本「不合啦」，他們很滿意農委會的努力。

為什麼含萊劑美牛可以進口，美豬不行？我們一直喊著要贏韓國，而韓國也申請要加入CPTPP，而現有的會員國也都有進口美豬，如果台灣加入GDP可以增加4千3百億，沒加入則減少1千2百億，要加入就要遵守相關規定，協定二、七章都有明文。另外提到公投綁大選，過去2018年九合一大選與當時的公投案綁在一起，大家都已經看到一邊開票一邊投票的亂象，尤其訪間都說公投綁大選，投票投到十二點，對選舉的公平性根本無法

當然藻礁的議題，讓過去與綠營比較密切的環保團體站在環保立場，觀音到新屋的「觀新藻礁」，2018年調整開發案，將用地範圍由232公頃縮減為23公頃，使用的是18年前填海造陸的既有用地，避開藻礁，2021年2月22日，台灣中油在記者會中表示，將採取迴避替代修正方案進行開發，避開生態敏感區域，僅使用既有填地興建接收站所需儲槽等設施，未新增任何填區，所以政府在兼具環保與用電取得平衡。

這一年多來台灣經濟成長創下11年來新高，在鮭魚返鄉之下用電的成長也創新高，北部同時又面對現有機組屆齡退役，電力缺口的問題，三接站關係著國家經濟發展，台積電等晶片廠在北部的投資屆時都會面對缺電的危機。這四個公投案都關係著台灣未來產業經濟、國家安全，更關係著台灣二十年的發展，慎重的呼籲大家能夠投下『四個不同意』。
 

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您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
在這些飯店中，哪一間關門讓你最難以釋懷？

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