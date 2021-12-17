名家論壇》張銘祐／公投結果關係台灣未來

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第20案「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及上述海岸最低潮現網外平行延伸五公里之海域）」。
從核四是否重啟，正當性相當的不足，因為台灣的核四早在馬英九執政時期已經停止運轉，全年年底也將燃料棒全數送回美國，加上台灣是海島型國家一但核能發電無法早期被替代，猶如抱著不定時炸彈在發電，更關乎著北台灣一千多萬人的性命，既然這台老舊的拼裝車都已經將要淘汰，而且核廢料無法處理，連新北市市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙、苗栗縣長徐耀昌都反對的情況下，朱立倫怎麼會說是順應民意呢？
而關於含萊克多巴安豬肉是否進口的問題，很明顯關係著「台美貿易」、「國家安全」的問題，「經過農委會的努力，尤其口蹄疫拔針後，台灣豬自給率93.1%、豬價20年來最穩定、出口產值比去年增加13.6%」。所以台灣的豬滿足台灣使用更能出口，同理可證豬內臟的需求進口並不划算，而且這兩年沒有進口紀錄，進口美豬是站在貿易的公平性也證實台灣豬價格、品質這一年多來穩定成長，進口根本「不合啦」，他們很滿意農委會的努力。
為什麼含萊劑美牛可以進口，美豬不行？我們一直喊著要贏韓國，而韓國也申請要加入CPTPP，而現有的會員國也都有進口美豬，如果台灣加入GDP可以增加4千3百億，沒加入則減少1千2百億，要加入就要遵守相關規定，協定二、七章都有明文。另外提到公投綁大選，過去2018年九合一大選與當時的公投案綁在一起，大家都已經看到一邊開票一邊投票的亂象，尤其訪間都說公投綁大選，投票投到十二點，對選舉的公平性根本無法
當然藻礁的議題，讓過去與綠營比較密切的環保團體站在環保立場，觀音到新屋的「觀新藻礁」，2018年調整開發案，將用地範圍由232公頃縮減為23公頃，使用的是18年前填海造陸的既有用地，避開藻礁，2021年2月22日，台灣中油在記者會中表示，將採取迴避替代修正方案進行開發，避開生態敏感區域，僅使用既有填地興建接收站所需儲槽等設施，未新增任何填區，所以政府在兼具環保與用電取得平衡。
這一年多來台灣經濟成長創下11年來新高，在鮭魚返鄉之下用電的成長也創新高，北部同時又面對現有機組屆齡退役，電力缺口的問題，三接站關係著國家經濟發展，台積電等晶片廠在北部的投資屆時都會面對缺電的危機。這四個公投案都關係著台灣未來產業經濟、國家安全，更關係著台灣二十年的發展，慎重的呼籲大家能夠投下『四個不同意』。