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不畏費半重挫！台股早盤由黑翻紅　傳產、航運與金融撐盤

▲台北股市今（17）日開盤跌41.2點，加權股價指數以17744.54點開出，隨後下挫至17718點，但沒多久由黑翻紅，主要由傳產、航運與金融股撐盤。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（17）日開盤跌41.2點，加權股價指數以17744.54點開出，隨後下挫至17718點，但沒多久由黑翻紅，主要由傳產、航運與金融股撐盤。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-12-17 09:44:11｜2021-12-17 09:53:47

隨著美國聯準會（Fed）暗示升息腳步臨近，美股科技股賣壓湧現，美股四大指數皆下挫，其中費城半導體跌4%。而台北股市今（17）日開盤跌41.2點，加權股價指數以17744.54點開出，隨後下挫至17718點，但沒多久由黑翻紅，主要由傳產、航運與金融股撐盤。

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美股道瓊指數16日下跌29.79點，或0.08%，收35897.64點；那斯達克指數下跌385.15點，或2.47%，收15180.43點；標普500指數下跌41.18點，或0.87%，收4668.67點；費城半導體指數下跌168.1點，或4.27%，收3766.3點。

台北股市今日開盤跟著臉綠，一度跌約80點，來到17718點，但隨後拉抬到盤上翻紅。權值股台積電今早盤弱勢跌3元，跌幅0.4%，來到602元左右。聯電也跌0.6%，來到62.6元。日月光跌近2%，來到101.5元。但股王矽力漲逾2%，來到4645元。大立光也漲8%，來到2210左右。

另外，今日盤面焦點轉向金融與傳產，早盤開發金漲超過2%、新光金漲1%，其他元大金、玉山金、台新金都在盤上相對強勢，台泥、裕隆漲1%上下。鋼鐵族群也亮眼，如中鴻、東和鋼鐵、千興、威致漲3%。至於航運股同樣紅通通，陽明、萬海漲逾1%，其他新興、裕民、台航、宅配通漲逾1%，台驊漲5%。

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