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全台九大熱門溫泉景點出爐　網激推「這一地」好泡又好逛

▲天氣一冷就想泡湯取暖，網路熱門溫泉景點出爐，圖為谷關溫泉。(圖／觀旅局提供2021.11.17)
▲天氣一冷就想泡湯取暖，網路熱門溫泉景點出爐，圖為谷關溫泉。(圖／觀旅局提供2021.11.17)

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-17 10:32:37｜2021-12-17 11:42:06

由於台灣特殊的地理環境，幾乎全台各縣市都有溫泉足跡，泡溫泉不只暖身，還能放鬆心情，只要天氣變冷，民眾都很愛衝泡湯，尤其在無法出國遊玩的情況下，國內旅行更少不了泡湯行程。隨著近日天氣變冷，《Social Lab社群實驗室》公布近三個月內，網路上討論最熱烈的全台九大溫泉景點，毫不意外由「北投溫泉」奪冠。

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▲全台九大溫泉景點網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲全台九大溫泉景點網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月溫泉景點的網路聲量，目前台灣溫泉據點約有100多處，幾乎遍佈全台灣，每個溫泉的特色與泉質也不盡相同。根據《Social Lab社群實驗室》指出，網友熱門討論的溫泉景點大多集中在北部，且以「北投溫泉」的討論聲量最高。

北投溫泉被視為是台灣最好的青磺泉，號稱具有排毒功效，被許多網友列為必去的溫泉聖地之一，有網友表示「北投溫泉濃度很高，不像有些溫泉一泡就知道是加過水的，泡起來很舒服」、「園區很有日式的味道」等，也有網友分享，除了到北投泡溫泉，還可去當地的溫泉公園、北投溫泉博物館等景點逛逛走走，多樣化的行程安排，使得北投溫泉備受熱議。

▲北投溫泉在網路上討論度最高，週邊景點多也是一大助力，泡完還可去溫泉公園、北投溫泉博物館逛逛。（圖／北投溫泉博物館提供）
▲北投溫泉在網路上討論度最高，週邊景點多也是一大助力，泡完還可去溫泉公園、北投溫泉博物館逛逛。（圖／北投溫泉博物館提供）

同樣可逛逛走走的溫泉行程還有位於宜蘭的「礁溪溫泉」，且近期宜蘭縣政府舉辦「2021冬戀蘭陽溫泉季」，請來「旺福樂團」等樂團、藝人炒熱現場氣氛，引發廣大迴響，也為「礁溪溫泉」帶來不少討論聲量，網路熱門討論度位居第二名。

第三名是透明潔淨到可飲可浴的屏東「四重溪溫泉」，而位於台南的「關子嶺溫泉」位居第四名，是全台僅有的泥漿溫泉，最常受到網友討論的便是美白、嫩膚的泥漿泉水，不少人大推「到關子嶺泡泥漿溫泉，泡起來皮膚好好摸喔」、「泡完後全身有滑溜的感覺，既紓壓又保養」、「濃濃的硫磺味與泥漿滑溜滑溜，感到非常放鬆」，獲得許多正面評價。
 

▲台南關子嶺溫泉以泥漿溫泉聞名。（圖／西拉雅管理處提供）
▲台南關子嶺溫泉以泥漿溫泉聞名。（圖／西拉雅管理處提供）

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