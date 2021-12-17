COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

遭銓敘部追討163萬溢領退休金　胡志強興訟敗訴

▲胡志強遭銓敘部追討溢領退職金，興訟敗訴。（圖／NOWnews資料照）
▲胡志強遭銓敘部追討溢領退職金，興訟敗訴。（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

2021-12-17 10:40:43

前台中市長胡志強因「黨職併公職」規定，遭考試院銓敘部追討溢領退職金163萬餘元，台北高等行政法院認定，原處分無誤，判胡志強敗訴，可上訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政法院調查，胡志強於1975年9月至1985年7月任職中華民國民眾服務總社，另於1990年2月至1990年12月任職「世界反共聯盟中華民國分會」及「亞洲太平洋反共聯盟中華民國總會」。

行政法院認為，無論胡志強擔任公職或教職，應適用的規範均為「教育人員採計要點」而非「公務人員採計要點」，但無論適用哪一種要點，均須具備「公職人員任用或遴用資格」或具有「教育人員的法定任用資格」才算數；胡志強擔任中山大學副教授之前，並未具備相關資格，經計算後，在民眾服務總社共9年11月年資，後段借調期間的11個月年資，與教育人員採計要點規定不合，「黨職併公職」年資共10年10月、溢領163萬9777元。

公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例（社團年資處理條例），外界俗稱「黨職併公職條例」於2017年5月10日公布施行；條例第5條規定，溢領退離給與者，應自條例施行後「一年內」，令領受人或其經採認的社團專職年資所屬社團返還。

各行政法院就此「一年內」規定有法律歧異提交大法庭統一見解，最高行政法院大法庭10月1日裁定「一年內」規定是屬「訓示規定」，並非請求權時效已消滅，政府機關仍有權追償。

銓敘部於2018年5月依該項規定要求胡志強返還多領的退休金，胡志強於同年8月10日前繳還後，提起行政訴訟。北高行根據日前大法庭見解，認定銓敘部有權追償，昨（16）日判決胡志強敗訴。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否同意核四啟封商轉發電？

您是否同意核四啟封商轉發電？

繼續作答
即時
推薦閱讀