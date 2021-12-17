遭銓敘部追討163萬溢領退休金　胡志強興訟敗訴

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行政法院認為，無論胡志強擔任公職或教職，應適用的規範均為「教育人員採計要點」而非「公務人員採計要點」，但無論適用哪一種要點，均須具備「公職人員任用或遴用資格」或具有「教育人員的法定任用資格」才算數；胡志強擔任中山大學副教授之前，並未具備相關資格，經計算後，在民眾服務總社共9年11月年資，後段借調期間的11個月年資，與教育人員採計要點規定不合，「黨職併公職」年資共10年10月、溢領163萬9777元。
公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例（社團年資處理條例），外界俗稱「黨職併公職條例」於2017年5月10日公布施行；條例第5條規定，溢領退離給與者，應自條例施行後「一年內」，令領受人或其經採認的社團專職年資所屬社團返還。
各行政法院就此「一年內」規定有法律歧異提交大法庭統一見解，最高行政法院大法庭10月1日裁定「一年內」規定是屬「訓示規定」，並非請求權時效已消滅，政府機關仍有權追償。
銓敘部於2018年5月依該項規定要求胡志強返還多領的退休金，胡志強於同年8月10日前繳還後，提起行政訴訟。北高行根據日前大法庭見解，認定銓敘部有權追償，昨（16）日判決胡志強敗訴。