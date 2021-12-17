曾喊抗中挺台！美參院同意任命駐中大使勃恩斯

美國聯邦參議院昨（16）日以75票贊成、18票反對表決通過，由前國務次卿勃恩斯（Nicholas Burns）出任駐中國大使的人事任命案，不同於過去一向由政治人物出任，伯恩斯為美國這26年來首位以「職業外交官」之姿上任的駐中大使。而在美中角力之際，勃恩斯也提到美國將站在抗中挺台的角色，支持台灣國際參與。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-17 10:41:03
根據《路透》報導，在美國駐中大使懸缺11個月後，總統拜登於今年8月提名職業外交官、前國務次卿勃恩斯出任這個要職，而參議院16日以75票贊成、18票反對通過勃恩斯駐中國大使的人事任命案。根據白宮資料，勃恩斯在擔任國務次卿期間，曾與中國政府在多項議題上共事，包括聯合國對伊朗制裁、北韓與美國的印太政策等。
現年65歲的勃恩斯是哈佛大學外交及國際政治學教授，曾皆在民主黨和共和黨政府任職，於2005年至2008年期間擔任國務次卿，且曾任駐北大西洋公約組織（NATO）大使。
勃恩斯10月底赴國會作證時，即展現對中強硬立場，他稱中國「具侵略性且不可信」，在台灣議題上美國不能相信中國，形容共軍擾台的軍事行動「特別令人反感」，同時強調北京必須停止在新疆、西藏迫害人權、在香港扼殺自治與霸凌台灣等一系列的行為，美國會依台灣關係法，協助台灣強化防禦中國入侵威脅的能力。
按照往例，美國參議院通過人事任命案後，會由現任總統任命並宣誓就職，直到出使國外後，向出使國元首遞交國書，得到官方承認甫正式成為美國駐外大使。目前勃恩斯何時會出使中國期限尚未公布，但外界預期將會避開北京東奧這個美國日前才高喊要抵制的敏感時刻。