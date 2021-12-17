廣告被署名反核四？侯友宜斥：公投需要玩成這樣子嗎

1218公投的前夕，署名「廖御日」的人士，以新北市長侯友宜曾說的話，「如果沒有辦法去處理核安， 没有能力去處理核廢料， 我們就沒有辦法去談核電」，在平面媒體的頭版刊登半版廣告；藉此呼籲「明天，公投第17案，請投下不同意」，引發各方的熱議。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-17 10:46:58｜2021-12-17 10:49:21
侯友宜今（17）日訪視新北市選委會的公投選務工作後，針對平面媒體頭版刊登半版廣告的議題受訪時，語氣略帶憤怒的表示，移花接木、混淆視聽，「公投需要玩成這樣子嗎？」真得不可取；另是否擔心若公投以微小的差距過，恐被黨內究責？侯友宜說，謝謝大家的關心，把自己的角色扮演好，其他都尊重。
國民黨主席朱立倫向侯友宜喊話，希望黨籍的縣市首長要發揮影響力，外界也關切侯友宜最後一刻是否會對公投的表態？今晚的活動也不會出席？侯友宜回應，國民黨中央尚未排定今晚的選前之夜時，他就已經有其他的行程，將不會出席國民黨造勢活動，盼讓公民自主做決定，讓他們做他們自己的選擇。
侯友宜認為，經過這段時間的理性科學辯證後，公投是民主主義的展現，民眾應勇於表達意見，鼓勵大家出來投票、「做自己！」希望大家明（18）日都能出來投票，讓公民自己做決定民主的自覺，這是民主的真諦，盼大家出來表達自己的意見；並指出，地方首長依法行政、鼓勵公投，這是民主自覺的展現。